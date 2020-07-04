إن واخواتها ..!.. بقلم قسم خالد

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

هل من المعقول ان تتولى قيادة اي فرد من الافراد وهو كاره لك ؟ باغتني صديقي بهذا السؤال ، وقلت له من هو هذا الفرد ، قال لي انه يقصد خديوي الهلال ، قلت له ان كان الشخص طبيعيا لما قبل ان يقود مجموعة وهي له كارهة ، واضفت معظم افراد شعب الهلال لا يرغبون ان يستمر الرجل ساعة واحدة في قيادة الازرق بعد نهاية اجل المجلس ، ورغم حالة الرفض التي تعتري معظم اهل الهلال لاستمرار هذا الرجل في قيادة دفة الازرق ،رمى الرجل (طعم) عدم ترشحه من جديد في الانتخابات المقبلة ، رمة تلك القنبلة عبر (وسيط) ولاذ بالصمت ، لكنه في ذات الوقت بات يلهث خلف اللجنة القانونية للاتحاد السوداني لكرة القدم من اجل التمديد ، فكان ذاك التصريح الغريب من نائب رئيس اللجنة محمد حلفا الذى افتى ان لجنته ستقوم بالتمديد للخديوي لفترة لا تقل عن الـ(60) يوما ولا تزيد عن الـ(90) يوما ، لكنه للاسف الشديد انكر ما جاء على لسانه ، بل اكد من جديد انه لم يتحدث عن التمديد ابدا او هكذا فهمت من خلال البيان المنشور لتجمع الهلاليين .

الامور في الهلال تبدو حتى الان مظلمة للغاية ، وهناية نذر حرب وشيكة ستشتعل بين الاتحاد السوداني لكرة القدم من جهة ، ووزراة الرياضية الولائية من الجهة الاخرى في اعقاب التصريحات الواضحة التي اطلقها رئيس المجلس الاعلى للرياضة لصحيفة قوون التي تميزت بها امس والتي اكد فيها احقية المجلس الاعلى للرياضة بالامور الهلالية ، ولا دخل للاتحاد السوداني بها ، من جهته اقر شداد من خلال حواره امس ببرنامج الرياضة التلفزيوني بان الاتحاد عبر اللجنة القانونية سيقوم بتعين لجنة تطبيع للهلال فور انتهاء فترة المجلس الحالي في الثلاثين من يوليو الجارى ، وبالتالي فان تلك الحرب سيكون المتضرر الوحيد منها هو الهلال ، تماما كما حدث في المريخ للاسف الشديد .

المرجعية الاولى لحالة الحرب التي ستندلع بين الوزارة والاتحاد هو النظام الاساسي لنادي الهلال للعام (2008) والذي يمنح الوزارة الحق في التدخل في الشأن الهلالي ، واعتقد ان النظام الاساسي المجاز من اعلى سلطة (الجمعية العمومية) سيكون هو الفيصل في حالة التجاذب بين الوزارة والاتحاد .

اما حديث نائب رئيس اللجنة القانونية لا يسنده قانون ، وترصيحات رئيس اللجنة ومن بعده رئيس الاتحاد بنفسه تؤكد ان في الامر (ان واخواتها) .!

المهم في الامر ان هذا الشهر يعد هو الاخير للخديوي ومجلسه ، ولن تنفع بعدها مساعي الرجل للاستمرار حتى يعقد الجمعية العمومية لاجازة النظام الاساسي الذي يكرس لهيمنته على الهلال وتمدده ، ولا نستبعد ابدا ان يحول الهلال باسمه طالما انه اغلق ابواب اكتساب العضوية او تجديدها للراغبين .

اخيرا اخيرا ..!

قبل فترة شهدنا العديد من الورش التي اقامها اهل المريخ في امر النظام الاساسي للنادي ، حتى تمت اجازته بصورته النهائية ، واي كان رائ بعض الاعضاء في النظام الاساسي انه انه وللتاريخ لم يكن سريا وتمت تلاوته على جميع اعضاء الجمعية العمومية لنادي المريخ ، اما الامر في الهلال فقد اعد الخديوي النظام الاساسي في سرية تامة ، ولم يعقد اي ورشة لدراسته ، بل ذهب به مباشرة للاتحاد السوداني لكرة القدم دون ان يطلع عليه حتى اعضاء المجلس ناهيك عن اعضاء الجمعية العمومية للنادي ، يحدث هذا للاسف الشديد في نادي الخريجين الاوائل ونادي الديمقراطية .

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اخيرا جدا ..!

لا احد من اهل الهلال يعلم شئيا عن النظام الاساسي لنادي الهلال الذي اعده الخديوي ، تلك هي الحقيقة ، ولا احد من اعضاء الجمعية العمومية لنادي الهلال يعلم شئيا عن تلك المسودة التي اودعها الخديوي مباني الاتحاد السوداني لكرة القدم .

الهدف الرئيس للخديوي من هذا النظام الاساسي الذي اعده هو التكريس للديكتاتورية في ابشع صورها ، هذا النظام الاساسي للاسف الشديد ولولا العين الفاحصة لقادة اللجنة القانونية الذي ابدت عليه تحفظات كبيرة للغاية لكان ساري الان ولبات الخديوي الان رئيسا للهلال لمدة (25) سنة كما سبق وان صرح بذلك.

هدف الرجل الاساسي من تثريب انه لا يرغب في الاستمرار رئيسا للنادي الغرض منه كما اتضح صرف انظار الناس عن موضوع النظام الاساسي ، وبعد ان تتم اجازته يخرج علينا بتصريح انه لم يقل ذاك التصريح ، او ان رجال مستشاريته اجبروه على تغير رائه وهو بالطبع لا يرد لهم طلبا كما حدث في الاستقالات الصورية التي قدمها من قبل .

نواصل

اذهبوا فانتم الطلقاء