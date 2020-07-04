ضبط كميات كبيرة من الوقود مهربة….

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

تمكنت المباحث الفيدرالية بالتنسيق مع لجان الخدمات والتغيير بمنطقة بري من انهاء مغامرات عدد 8 متهمين وتضبط بحوزتهم تانكر جازولين وتتخذ إجراءات قانونية في مواجهتهم بدائرة الإختصاص.

وقال العميد شرطة حقوقي أمين سعيد مدير إدارة المباحث الفيدرالية في تصريح للمكتب الصحفي للشرطة ان هذا الإنجاز يأتي ضمن خطط الادارة الراتبة للقضاء المظاهر السالبة المتمثلة في التلاعب بالسلع الاستراتيجية حيث توفرت معلومات لادارته عن وجود متهمين يقومون بتفريغ حمولة تانكر وقود بأحد الأماكن المهجورة جوار معرض الخرطوم الدولي فتم علي الفور تكليف فريق ميداني لتأكيد المعلومة وضبط الجناة بقيادة ضابط وبعد المتابعة الميدانية اللصيقة داهم الفريق الميداني الموقع أثناء عملية تفريغ حمولة المركبة وتم تطويق المتهمين والسيطرة عليهم وبحوزتهم تانكر وقود سعة 40500 لتر وعد7براميل معبأة وأربعة اخري فارغة وعدد11جركانة معبأة وتوقيف عدد8متهمين وتم اقتيادهم لقسم الشرطة ومباشرة التحريات واتخاذ إجراءات بلاغ تحت المواد3/57/101/74من قانون الطواري بقسم شرطة بري .

وأضاف العميد أمين ان هذا الإنجاز وجد حظة من الترحيب والمباركة علي المستويين الرسمي والشعبي حيث زار الادارة الأستاذ/حاتم قطان مستشار دولة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك والذي ثمن مجهودات وانجازات المباحث بجانب ارتياح واشادة لجان الخدمات والتغيير بالمنطقة .

وأكد العميد أمين ان ادارته ماضية في تطبيق القانون بكل صرامة واحترافية وتهدف الي القضاء علي المهربين المتلاعبين بقوت المواطن وكشف جميع الجرائم والمهددات التي تعكر الأمن والسلامة العامة مشيدا بتعاون مواطني ولجان منطقة بري في حفظ الأمن ومحاربة الجريمة وفي السياق تمكنت شرطة ولاية الخرطوم من ضبط تانكر معبأ بالوقود ويتم بيعه بالسوق الأسود لأصحاب المركبات وتتخذ إجراءات قانونية .

وقال اللواء شرطة حقوقي عيسي آدم مدير دائرة الجنايات بشرطة الولاية أن هذة الضبطية تمت بعد توفرت معلومات لقسم شرطة الاوسط الخرطوم عن قيام مجموعة من الأشخاص بإنشاء سوق اسود لبيع الوقود(جازولين ) المركبات العامة وعربات شفط مياه الصرف الصحي بالمنطقة الواقعة شرق ميدان سباق الخيول حيث تم عرض وبيع البرميل بسعر 17000 جنيه علي اثر ذلك تحرك رئيس القسم الاوسط وبمعيته قوة من المباحث ومنسوبي القسم الي الموقع المذكور وبعد الرصد والمتابعة تمت مداهمة المجموعة وتم ضبط عربة تانكر أثناء تفريغ حمولتها بعدد من المركبات منها عربة شفط الصرف الصحي وعربة هايس (ميني بص )محملة بعدد3براميل مليئة بالجازولين .

وبالتحري مع سائق التانكر اتضح أن الوقود مصدق للانتاج الحيواني وجملة محتواه عدد36000 لتر ويتم التلاعب بالحصة وبيعها بالسوق الأسود.

تم اتخاذ اجراءات بلاغ تحت المادة 57من القانون الجنائي .وأكد اللواء عيسي استمرار شرطة الولاية بكل اداراتها في إنفاذ خططها المنعية والأمنية وفق اجراءات التشغيل القياسية لعمليات الشرطة الهادفة الي منع واكتشاف ما يقع من الجرائم وتقديم المتورطين للعدالة .

فيما ناشد مدير دائرة الجنايات بشرطة ولاية الخرطوم المواطنين ولجان الخدمات بالاحياء التبليغ عن الممارسات السالبة التي تضر بالاقتصاد الوطني وتسبب الندرة في السلع الاستراتيجية عبر التبليغ لأقرب قسم شرطة او عبر رقم النجدة المجاني 999