د.شداد يوضح الموفق القانوني لمجلسي الهلال والمريخ

الخليج 365 :

قال رئيس الاتحاد السوداني لكرة القدم البروف كمال شداد إنّ إجراء سحب الثقة من مجلس المريخ الحالي يعد ديمقراطيًا، معلنًا عن أنّه إذا تمّ جمع توقيعات لثلثي العضوية في النادي سيقوم اتحاده بسحب الثقة.وأشار شداد في حواره مع برنامج عالم لرياضة بالتلفزيون القومي اليوم الجمعة إلى ان المفوضية لا يحق لها الإشراف على الجمعية العمومية لنادي المريخ، وأنّه لا يوجد نصّ يسمح بذلك، متهمًا المفوضية بالسعي والإصرار من أجلّ الإشراف لفوائد شخصية لا أكثر.وكشف شداد عن أنّ اتحاد كرة القدم سيعمل على تكوين لجنة تطبيع لإدارة نادي الهلال عقب نهاية فترة المجلس الحالي الذي يقوده أشرف سيد أحمد الكاردينال

وأوضح أنّ لجنة التطبيع ستكون ذات مهامٍ محدّدة تنتهي فترتها بانعقاد الجمعية العمومية وانتخاب مجلس إدارة جديد.وفي سياقٍ آخر، قال رئيس الاتحاد السوداني لكرة القدم، كمال شداد أن فيروس الكورونا لن يعيق النشاط الرياضي في السودان.وأوضح كمال شداد أنّ فيروس كورونا لن يمنع من إكمال النشاط الرياضي، مشيرًا إلى أنّ المرض تسبّب في وفاة اثنين من أعضاء مجلس إدارة اتحاد كرة القدم غير أنّ النشاط سيستمرّ وستعود الحياة من جديد إلى الملاعب.وأضاف” هناك التزامٌ بإكمال الموسم بشكلٍ عام حتى على مستوى بقية الاتحادات الولائية بما فيها اتحاد الخرطوم، وكما أنّ هناك استقلالية للاتحادات المحلية من حيث القرارات وأنّ الاتحاد العام لا حاكمية مطلقة مثل السابق”.

ووجّه رئيس اتحاد الكرة انتقادًا للمدربين الذين ينادون بإلغاء المنافسة، مشيرًا إلى أنّهم سيكونون على الخط لإدارة المباريات مع استئناف النشاط.وذكر شداد بان الأندية رحبت باستئناف اللعب، واصفًا قوانين الرياضة وكرة القدم على وجه الخصوص بأنّها تحت حماية الفيفا، كاشفًا عن دخوله في صدامات سابقة مع عدد من الوزراء الذين تدخّلوا في عملهم، مشيرًا إلى أنّهم يقبلون بتدخل الجهات الأمنية والصحية.وأعلن شداد عن تكفّلهم بالقيمة المالية الخاصة بفحوصات كورونا لكلّ من أندية الدوري الممتاز، ومنافسة كأس السودان وكذلك مسابقة الدوري التأهيلي، على أنّ تجري الفحوصات قبل بداية فترة الإعداد.ودافع رئيس اتحاد الكرة عن لعب المنافسات في فصل الخريف،لافتًا إلى أنّ ذلك ليس بالجديد، مشيراً إلى أنّ المطر لا يلغي المباريات.وينتظر أنّ تعاود منافسة الدوري الممتاز في السودان خلال أغسطس المقبل بعد قرار اتحاد الكرة باستئناف النشاط الرياضي.