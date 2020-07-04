سوداكال يبحث مع الطاقم الفني ترتيبات إعداد الأحمر

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

عقد السيد آدم سوداكال رئيس نادي المريخ مساء أمس إجتماعا مهما بمكتبه بالخرطوم مع الجهاز الفني للفريق واستمر الإجتماع الذي انعقد بحضور الثنائي المعد البدني الألماني توماس مويير ومدرب الحراس التونسي محمد الفطناسي زهاء الساعتين، وتطرق اللقاء لكيفية عودة الفريق للتدريبات بعد إعلان إتحاد الكرة السوداني إستكمال البطولات القومية بالبلاد، وقد قدم توماس مويير تقريرا مفصلا عن المرحلة السابقة والتي ظل يتواصل خلالها مع اللاعبين من خلال تلقينه لهم عددا من التدريبات البدنية للحفاظ على لياقتهم خلال فترة توقف النشاط مؤكدا ان عودة الفريق للتدريبات ستأتي خلال الأيام القليلة المقبلة وطمأن توماس رئيس النادي حول إمكانية إستعادة جميع اللاعبين للياقتهم خلال المرحلة المقبلة، مبينا انه عند إنطلاق المباريات في منتصف شهر أغسطس المقبل سيكون جميع اللاعبين في مستوى لياقي يمكنهم من القدرة على التنافس بشكل قوي وبدوره أكد لهم رئيس النادي ان الإدارة ستعمل على تهيئة كل الظروف لصالح وضع الفريق في المسار الصحيح عقب فترة التوقف الطويلة بسبب إنتشار جائحة كورونا بالبلاد.