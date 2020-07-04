ميسي علي اعتاب الرحيل !.. بقلم علم الدين هاشم

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

فجرت محطة اذاعية اسبانية محلية قنبلة في وجه جماهير البارسا عندما اكدت ان النجم الارجنتيني ليونيل ميسي طلب من فريق عمله برئاسة والده خورخي ايقاف التفاوض مع ادارة برشلونة لتجديد عقده الذي ينتهي في العام القادم دون ان تقدم المحطة اي تفاصيل اخري حول قرار ميسي !

لاشك ان اي انباء بهذا الحجم تخص البرغوث الارجنتيني تشكل ازعاجا لجماهير النادي الكاتلوني وللادارة وتحديدا الرئيس جوسيب بارتوميو الذي يستعد لخوض معركة الاحتفاظ بالرئاسة في الصيف من العام القادم بالتزامن مع انتهاء عقد ميسي ،، ولكن عموما هناك اكثر من مؤشر يؤكد علي ان ميسي قد بات بالفعل علي اتخاذ قرار الرحيل عن برشلونة ،، فالذي يدفع النجم الكبير عل ايقاف التفاوض حول تجديد عقده هو عدم رضائه التام عن عمل الادارة فيما يتعلق بالصفقات التي تمت خلال الفترة الماضية حيث جاهر بذلك أمام عدد من زملائه داخل غرف الملابس بان تشكيلة البارسا أصبحت خالية من اي كفاءات تساعد علي الفوز بالالقاب مما ادخله في صدام مع زميله الفرنسي جريزمان بعدما اعتقد انه المقصود بحديث ميسي ،، كذلك ابدي ميسي غضبه من اتهامات لاحقته علي لسان بعض المسؤولين بالنادي بإنه وراء اقالة فالفيردي المدرب السابق بتحريض اللاعبين ضده !

عموما لم يصدر عن ادارة برشلونة حتي الان اي تعليق حول ماذكرته المحطة الاذاعية عن توقف مفاوضات تجديد عقد نجمها الكبير ولكن من سوء حظ الادارة ان تصدر مثل هذه الأخبار متزامنة مع النتائج السيئة لبرشلونة في الجولات الاخيرة من الليجا الاسبانية التي خسر فيها الفريق حصيلة قياسية من النقاط وضعته خلف ريال مدريد المتصدر يفارق 4 نقاط وقبل خمسة جولات من نهاية الدوري ممايعني ( ميته وخراب ديار ) بالنسبة لبرشلونة اذا خسر اللقب وفقد نجمه الاول !