لغوسة الكيزان.. بين (قميص ميسي) و(مؤتمر برلين)!!.. بقلم محمد عبدالماجد

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

· في يوم 29 يوليو 2016م نشرت المواقع ، بما في ذلك مواقع عربية وعالمية خبرا يخص النادي الكاتلوني ونجمه ميسي ، جعلت نادي برشلونة بجلالة شهرته وبطولاته يصدر توضيح ينفي الواقعة التى قطعت بهذا : (أهدى نجم منتخب الأرجنتين ونادي برشلونة الإسباني، ليونيل ميسي، قميصه إلى الرئيس السوداني عمر البشير في مقر إقامته بضاحية كافوري شرقي الخرطوم. ونقلت مواقع سودانية، أول أمس الخميس، أن ممثلة ميسي سلمت قميصا يحمل توقيعه، بالإضافة إلى قميص آخر يحمل توقيع اللاعب نيمار، وحملت الهدية المبعوثة الخاصة لنادي برشلونة، أليسا بلاسكو، التي قدمتها للرئيس عمر البشير. وأشاد الرئيس السوداني، بحضور عدد من الإعلاميين، بخطوة نجم برشلونة، معرباً عن إعجابه بالفريق العالمي، ووقع الرئيس عمر البشير على دفتر القائمة الشرفية لنادي برشلونة في كتيب خاص يشمل عديد التوقيعات لأبرز الشخصيات على مستوى العالم في كافة المجالات. وقال البشير إن حوالي 90 في المائة من الشعب السوداني يشجعون البارسا، بحسب ما ذكرت الصحف السودانية).

· هذا الخبر نشرت معه (صورة) للبشير برفقة (أليسا بلاسكو) التى قالوا عنها انها المبعوثة الخاصة لنادي برشلونة لرئيس السوداني المطلوب من المحكمة الجنائية الدولية.

· البشير وقف في الصورة وهو يعرض (قميص ميسي) بالرقم عشرة ،وهو بالزي القومي السوداني مع ابتسامة عريضة كأنه يقول فيها (كيتا) على المعارضة والخونة والمندسين.

· الصورة موجودة حتى الآن في المواقع – يتندر بها الناس ، ويضحكون منها على رئيس حكم السودان (30) عاما ورفع في اخر سنواته في الحكم (قميص ميسي).

· الناس ديل درسوا (تاريخ) وين؟.

· جاء في بعض كتب سيرة الدولة المهدية : (ﻣﻦ ﺍﻟﺨﻠﻴﻔﺔ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻠﻪ ﺍﻟﺘﻌﺎﻳﺸﻲ ﺧﻠﻴﻔﺔ ﻣﻬﺪﻱ ﺍﻟﻠﻪ…ﺍﻟﻰ ﻓﻜﺘﻮﺭﻳﺎ ﻣﻠﻜﺔ ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ…ﺳﻠﻤﻲ …ﺗﺴﻠﻤﻲ..ﻧﻌﺮﺽ ﻋﻠﻴﻚ ﺍﻟﺪﺧﻮﻝ ﻓﻲ ﺍﻻﺳﻼﻡ، ﻓﺎﻥ ﻗﺒﻠﺖ ﻭ آﻣﻨﺖ ﻭ ﺩخلتِ ﻓﻲ ﺩﻳﻦ ﺍﻟﻠﻪ ﻃﻬَّﺮﻧﺎﻙ .. ﻭ ﺯﻭﺟﻨﺎﻙ ﺍﻻﻣﻴﺮ ﻳﻮﻧﺲ ﻭﺩ ﺍﻟﺪﻛﻴﻢ ﺍﻥ ﻫﻮ ﻗﺒﻞ ﺑﻬﺬﺍ…ﻭ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﺍﺗﺒﻊ ﺍﻟﻬﺪﻯ..ﺍﻟﻠﻪ ﺍﻛﺒﺮ ﻭ ﺍﻟﻌﺰﻩ ﻟﻼﺳﻼﻡ).

· كلام والله.

· لم يبقى للخليفة عبدالله التعايشي إلّا ان يرسل مع هذه الرسالة (الشبكة) والمهر.

· بغض النظر عن الخطاب وصحته – إلّا ان هذا اللغة التى تواترت للناس ونقلت لهم عن الخليفة عبدالله التعايشي في خطابه لفكتوريا ملكة بريطانيا تؤكد العزة والشموخ الذي يتمتع به الشعب السوداني وسلاطينهم – لكم ان تقارنوا بين (انشطاح) البشير في صورته مع (النكرة) أليسا بلاسكو مبعثونة برشلونة (الوهمية) ،وبين خطاب الخليفة عبدالله التعايشي لفكتوريا ملكة انجلترا.

· الناس ديل درسوا (دين) وين؟.

· بهذه السذاجة كان يُحكم السودان – مع شعارات الدين (وما لدينا قد عملنا) و (هي لله ..هي لله)…و(النعد للدين مجده) ، لتغطية هذه الركاكة والإسفاف السحيق.

· الناس ديل كانوا مع أي هاتف (ديني) يقولوه ، بعملوا ليهم (طابق).

· يريدون ان يعيدوا للدين مجده بقميص ميسي…(وحاجات تانية حامياني).

· بعض القيادات الاعلامية الرفيعة وقتها ممن حضروا ذلك الاحتفال – تحدثوا عن بركة الرئيس وعن صلاحه وميسي يهدي له قميصه ..وذهب بعضهم الى نسب اهداف ميسي وتألقه بعد ذلك مع برشلونة الى رضاء البشير عنه ، بعد ان اهدي له قميصه.

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· انتظروا عصام الشوالي ورؤوف خليف يقول لهم ذلك وهو يعلق على مباريات برشلونة ،بالمليم متر يا حبيب بالمليم متر – فقد كانت (سذاجتهم) تصل لذلك الحد.

· قالوا ميسي طلع (كوز).

· والله لو ميسي (كوز) كوره كلها كانت مشت (الكشافات)…وما كان بجيب ليه قون في حياتو.

· الذين يسخرون من (مؤتمر برلين) ومن اصدقاء السودان وشركائه الذين تجاوزوا (40) مسؤولا بدرجات رفيعة ممثلون لدول ومنظمات مختلفة ، عليهم العودة الى الخبر اعلاه ، الذي نعيد نشره للذكرى.

· الناس ديل درسوا (جغرافيا) وين؟.

· مؤتمر برلين الذي تكونت عضويته من دول ومنظمات دولية تتقدمهم المانيا والولايات المتحدة الامريكية وانجلترا وفرنسا وايطاليا ، الى جانب منظمات دولية في حجم الامم المتحدة و منظمة صندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي و الاتحاد الأوروبي وبنك التنمية الافريقي وغيرهم من منظمات المجتمع الدولي يسخرون منه ويضحكون من كسره للعزلة التى عاش فيها السودان منذ ان جاء نظام الانقاذ في 30 يونيو 1989م.

· حيث كاد ان يمح السودان من (الخريطة).

· والله السودان دا لو ما قابض قوي في (الخريطة) ، كانوا من الخريطة مسحوه ليك.

· اعلام الانقاذ وقتها احتفل بشخصية (وهمية) اسمها (أليسا بلاسكو) قالوا انها هي المبعوثة الخاصة لنادي برشلونة للرئيس عمر البشير ، ويستنكرون الآن الاحتفاء بشخصيات عالمية ومعروفة في حجم الأمين العام للأمم المتحدة (انطونيو غوتيرش) ، ووزيرالخارجية الالمانية (هايكو ماس) والممثل السامي للاتحاد الأوروربي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية (جوزيب بوريل) ورئيس الوزراء الاثيوبي (ابي أحمد) و مدير الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (جون بارس) و وزير خارجية فرنسا، (جان إيف لودريان).

· عمر البشير هذه الاسماء في (الصيدلية) ما بقابلها.

· الناس ديل درسوا (العربي) وين؟.

· دا انجليزي يا مرسي؟.

· أليسا بلاسكو المبعوثة (الوهمية) للبشير من برشلونة الاسباني عندهم اهم من الشخصيات التى حضرت مؤتمر (اصدقاء السودان) وتغزلوا في ثورته وشعبه.

· الناس ديل درسوا (كيمياء) وين؟.