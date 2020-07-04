ارتفاع جديد في أسعار اللحوم الحمراء بالخرطوم

اكد بعض اصحاب الملاحم بالخرطوم إستمرار ارتفاع اللحوم الحمراء بسبب الترحيل والوقود وتذبذب الكهرباء .

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وقال صاحب ملحمة بالخرطوم أحمد حسنين بحسب صحيفة السوداني، إن الأسعار شهدت زيادة جديدة منذ مطلع الاسبوع بسبب الترحيل وارتفاع اسعار الماشية من مناطق الانتاج٫ مبينا ان سعر كيلو العجالي بلغ (540) جنيه بدلاعن(500) جنيه أما الضان (600) جنيه ٫ واشار لأثر تذبذب الكهرباء في تراجع المعروض تخوفا من الخسارة .

ولفت صاحب ملحمة بالسوق المركزي بابكر عمر لارتفاع الأسعار سنويا في هذا التوقيت من كل عام لامتناع منتجي الماشية عن البيع مما يحدث ندرة بالأسواق وارتفاع الأسعار ٫ مبينا ان سعر اللحم الصافي والمفروم (500) جنيه للكيلو وقطعة الكبدة (600) جنيه و كيلو العجالي (540- 550) جنيه متوقعا زيادة جديدة في الأسعار أما الضان فبلغ (800) جنيه للكيلو، وأوضح أن حجم الوارد من مناطق الانتاج ضعيف لارتفاع اسعار الأعلاف.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)