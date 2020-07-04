والي الخرطوم وممثلين لجنوب السودان يبحثان قضايا رعايا الاخيرة بالخرطوم

التاريخ: 04-يوليو-2020
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انعقد اليوم برئاسة ولاية الخرطوم اجتماع موسع بين ولاية الخرطوم وممثلين لحكومة جنوب السودان ضم والي الخرطوم دكتور يوسف آدم الضي ودكتور ضيو مطوك وزير الاستثمار بدولة الجنوب بحضور سفير دولة الجنوب ومفوض العون الانساني وأمين عام حكومة الولاية وومثلين للاجهزة الامنية والشرطة بولاية الخرطوم واعضاء منظمة أجنحة السلام.
وتناول الاجتماع بالبحث قضايا رعايا دولة جنوب السودان بولاية الخرطوم في اطار العلاقة الازلية كشعب واحد في بلدين.
وأكد الجانبان ان هذه العلاقة المميزة تدعو الى التحرك العاجل لمعالجة كافة القضايا والمشكلات التي تواجه اللاجئين الجنوبيين.
وأكد والي الخرطوم بحسب سونا، ان الاجتماع كان مهماً وشفافاً لانه جمع بين أشقاء مؤكدا على ضرورة التحرك العاجل من جانب ولاية الخرطوم لتقديم العون الانساني لهم وتوفير الخدمات التي تليق بوضعهم كخدمات التعليم وتوفير الحماية لهم بغض النظر عن الوضع القانوني لهم وبغض النظر عن الظواهر السالبة التي فرضتها ظروف معينة وذلك الى حين بدء برنامج العودة الطوعية الذي ترتب له حكومة الجنوب كما تم الاتفاق على تكوين آلية مشتركة للقيام بحصر وتصنيف الجنوبيين كما وعد الوالي بتفعيل اتفاقية الحريات الاربعة بما يمكن مواطني البلدين من حرية التحرك.
الى ذلك رحب ممثل دولة جنوب السودان دكتور ضيو مطوك بنتائج الاجتماع المشترك فيما يتعلق بالوضع الانساني والقانوني لابناء الجنوب وطالب بضرورة استكمال التسجيل لتقنين الوضع القانوني لهم.
الخرطوم: (أخبار الخليج 365)
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