طلاب سودانيون بالصين مُهدَّدون بترك السكن الجامعي

التاريخ: 04-يوليو-2020
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أفاد طلاب يدرسون بمنح من دولة الصين بانتهاء منحتهم الدراسية وأنهم عالقون، وأشاروا إلى أنهم مُهددون بالخروج من السكن
والجامعة في 15 يوليو الجاري.
وكشف الطلاب بحسب صحيفة السوداني، عن تقديم خطاب إلى سفارة السودان في الصين، طالبوها فيه بالإسراع في إجلاء الطلاب، وأكدت السفارة أنها خاطبت السلطات في السودان لجدولة رحلة العالقين من الصين، وكذلك خاطبت شركة بدر للطيران والتي وعدت بإرسال تصورها عن رحلة الإجلاء من حيث الأسعار ومحطات التوقف، إلا أنها لم ترد بعد.
وأشار الطلاب إلى أنهم خاطبوا السفارة لحل أزمة السكن للطلاب الذين طالبوهم بإخلاء السكن.
من جانبها أكدت السفارة أنها خاطبت بعض الجامعات بخصوص أزمة السكن للخريجين وطلبت من الطلاب المتضررين مخاطبتها.
ولفت الطلاب إلى مطالبتهم بتوفيق أوضاع المتضررين من خلال إمكانية توفير دعم مالي للعالقين، مشيرين إلى أن رد السفارة كان بأن وضعها المادي لا يسمح بذلك.
الخرطوم: (أخبار الخليج 365)
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