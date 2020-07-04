العدل والمساواة ترحب بانضمام تحالف الكفاح المسلح

التاريخ: 04-يوليو-2020
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رحبت حركة العدل والمساواة السودانية ترحيباً حاراً بانضمام كل من تحالف حركات الكفاح المسلح ( يضم خمسة تنظيمات) بقيادة الجنرال مصطفى علي محمد عبدالله (جبل سي) وجبهة الخلاص الوطني بقيادة القائد أبوالقاسم عبدالله محمد المشهور بود مورني اللذين أعلنا انضمامهما إلى حركة العدل والمساواة بكامل قواتهما البشرية وعتادهما العسكري وكوادرهما السياسية.
وأكد الاستاذ معتصم أحمد صالح الناطق الرسمي باسم العدل والمساواة في تصريح بحسب سونا، أن الحركة قلبها مفتوح وأياديها ممدودة لكل التنظيمات الثورية والسياسية، ولكل من آمن بطرحها القومي ورؤيتها لسودان المواطنة.
وقال معتصم أن الحركة ترحب بهم جميعا للانضمام إليها للمساهمة بفاعلية في بناء السلام الذي يحتاج إلى كل السواعد لبسطه على الأرض وجعله واقعاً معاشاً متمنيا أن يكون الهدف من الوحدة هدفاً إستراتيجياً يرمي إلى كسب التفويض الشعبي الواسع عبر صناديق الاقتراع، الذي سيمكن من إحداث التغيير البنيوي الشامل وانجاز المشروع الوطني النهضوي الذي انتظره شعبنا طويلاً.
الخرطوم: (أخبار الخليج 365)
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