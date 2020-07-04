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اكتمال الاستعدادات لامتحانات الاساس بالنيل الابيض

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Samira Yousif 0 تبليغ

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اكتمال الاستعدادات لامتحانات الاساس بالنيل الابيض

أكدت الأستاذة وداد محمد الحسن مدير عام وزارة التربية والتوجيه بولاية النيل الابيض اكتمال كافة الاستعدادات لبداية امتحانات مرحلة الأساس بالولاية في الحادي عشر من الشهر الجارى مبينة أن عدد مراكز الإمتحانات بالولاية  قد بلغت ميئان إثنان وخمسين مركزاً تمت تهيئتها  لجلوس الطلاب للامتحان والبالغ عددهم اكثر من سبعة وثلاثين الف وستمائة طالب وطالبة.

وأكدت الاستاذة وداد  بحسب سونا، ان كافة العمليات الصحية من تعقيم للمراكز وتجهيزها جارى الترتيب لها بواسطة الجهات الصحية بالمحليات والمنظمات العاملة مع الوزارة.

وناشدت المدير العام كافة اللجان المجتمعية بضرورة المشاركة الفاعلة فى انجاح عملية الامتحانات لهذا العام الاستثنائى وطالبت أولياء امور التلاميذ على أهمية التركيز مع ابنائهم فى استذكار الدروس ومراجعة المنهج.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

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