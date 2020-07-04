جهود حثيثة لجامعة القرآن بالجزيرة للإرتقاء بالعملية التعليمية

عبر البروفيسور أبكر عبد البنات آدم إبراهيم مدير جامعة القرآن الكريم وتأصيل العلوم عن شكره وتقديره لجهود عمداء الكليات والعمادات والمراكز ورؤساء الأقسام العلمية بالجامعة لسعيهم المتصل للإرتقاء بالعملية التعليمية والمضي قدما نحو التميز العلمي والبحثي .

وأبان عبد البنات لدى مخاطبته بحسب سونا صباح اليوم، إجتماع مجلس الأساتذة أن تحقيق الأهداف الرامية لتطوير كافة قطاعات الجامعة يقتضي توفر إرادة قوية وتعاون متصل فضلاً عن ترسيخ قيمة العمل بروح الفريق الواحد في ظل الظروف العصيبة التي تعيشها بلادنا والعالم أجمع بسبب جائحة كورونا .

وأعتبر ماتم خلال المرحلة الماضية أساساً ترتكز عليه الجهود الكلية لصياغة وتشكيل بيئة تعليمية متميزة ورائدة ترتقى بالجامعة إلى مصاف العالمية ووعد بدعم وإسناد كافة الخطط والبرامج الموجهة لتطوير الأداء وتطبيق معايير الجودة الشاملة في الأداء معتبراً أن تداول المسؤولية وتغيير المواقع الوظيفية ضرورة حتمية تمليها قوانين وأعراف العمل مقدما شكره للعمداء السابقين ومتمنياً للعمداء الجدد الذين استقدموا للعمل التوفيق والسداد حاثاً إياهم على استنهاض الهمم للإرتقاء بالكليات والعمادات والمراكز لتضطلع برسالتها على الوجه الأكمل في خدمة طلاب العلم والباحثين وخدمة قضايا المجتمع .

Advertisements

وكان المجلس قد إعتمد نتيجة إمتحان حفظ القرآن الكريم في دورته السادسة والعشرين ونتيجة كلية الدراسات العليا بالإضافة لنتيجة الفرقة الرابعة طلاب البكلاريوس عدا كلية اللغات وعلوم الحاسوب والشريعة والقانون بالهلالية (طلاب وطالبات) .

وناقش الإجتماع تعديل لائحة عمادة تعليم القرآن الكريم ومقترح موجهات التظلم من نتائج الإمتحانات ومشروع دليل بحث التخرج إضافة لمناقشة عدد من اللوائح والموجهات الإدارية .

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)