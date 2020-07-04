إكتمال الترتيبات لإفتتاح أول معهد لأبحاث الزراعة المطرية بأفريقيا

إنعقد بالقضارف الاجتماع التأسيسي الاول لمجلس الامناء لمعهد ميرغني محجوب للتدريب والتقانة والبحوث والذي يعتبر أول معهد لأبحاث الزراعة المطرية في السودان ومنطقة القرن الافريقي .

وأعلنت مجموعة محجوب أولاد عن تنفيذه ضمن برامج المسؤولية الاجتماعية للمجموعة تجاه تطوير وتنمية المنطقة .

وأكد مدير جامعة القضارف البروفيسور محمد زين إكتمال كافة الترتيبات الفنية والإدارية لافتتاح معهد ميرغني محجوب للتدريب والتقانة والبحوث.

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وأوضح أن المعهد يعد الأول من نوعه في المنطقة العربية والإفريقية وسيلعب دورا كبيرا في تطوير القطاع المطري كما يساهم في نهضة وتطوير الزراعة المطرية بالسودان .

وبين البروفسير محمد زين ان المعهد سيركز علي أبحاث الزراعة المطرية ومشاكلها وسيمنح درجات الدبلوم العالي والوسيط للطلاب والعمال والفنيين في مجالات التقانة الزراعية والتدريب وأن المعهد قد حصل علي الموافقة المبدئية لانشائه من وزارة التعليم العالي وفي انتظار الموافقة النهائية ،

وقال مدير جامعة القضارف ان حكومة القضارف خصصت مساحة 35 فدان بمنطقة ام شجيرات بالقرب من ود الحوري لقيام المعهد وتكفلت محجوب أولاد بسداد رسوم الأرض وكافة المصروفات المالية ، مشيرا إلي أن إطلاق اسم المعهد علي اسم المرحوم ميرغني محجوب يأتي تخليدا لدوره الكبير في تطوير الزراعة المطرية وتأسيس تفتيش ود الحوري التفتيش الثاني بعد تفتيش القدمبلية في العام 1955 بعد قيامه بسودنة وظيفة المفتش الزراعي والوقوف في وجه المستعمر الانجليزي لمنعه من إغلاق مشاريع ومراكز الزراعة الالية .

من جهته أكد رئيس مجلس إدارة محجوب أولاد الدكتور وجدي ميرغني محجوب بحسب سونا، جاهزية الاسرة لأكمال تنفيذ مباني المعهد خلال ستة أشهر من الان مشددا علي أن المعهد غير ربحي ووقف لروح الوالد ميرغني محجوب مشيرا لرمزية موقع المعهد بمنطقة ام شجيرات والذي كان مقرا للمفتش الزراعي.

وأعلن وجدي أن المجموعة تتيح الفرصة للباحثين لتطبيق نتائج بحوثهم في آلاف الافدنه بالشركة الافريقية الزراعية وهي الشركة الام لمجموعة شركات محجوب أولاد ، كاشفا عن أن المعهد واحد من مشروعات عديدة تمضي المجموعة في تنفيذها من باب مسئوليتها الاجتماعية ومن أجل مصلحة انسان القضارف وتطويره .

وأعلن عدد من المزارعين والأكاديميين خلال الاجتماع التأسيسي الاول لمجلس إدارة المعهد والذي انعقد بالقضارف عن جاهزيتهم لتقديم الدعم المادي والعيني لقيام المعهد لما سيقدمه من فوائد عظيمة لترقية وتطوير الإنتاج الزراعي وتقديم الحلول العلمية لمشاكل القطاع المطري بالبلاد.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)