ابيي المجلد تساند بابنوسة بعد الأحداث الأخيرة

أكد المدير التنفيذي لمحلية أبيي المجلد بولاية غرب كردفان دعم ومساندة محليته لمحلية بابنوسة في الاحداث التي شهدتها .

جاء ذلك لدي قيادته وفد مجتمع محلية أبيي الذي ضم لجنة الأمن ومكونات الحرية والتغير وعدد من الجهات والمنظمات اليوم إلي محلية بابنوسة التي شهدت أحداثا مؤسفة خلال عطلة عيد الفطر المبارك والتي أدت إلي حرق وإتلاف كافة ممتلكات المحلية ومنزل المدير التنفيذي.

وقال الاستاذ أحمد اسماعيل المدير التنفيذي لمحلية أبيي في تصريح صحفي، إن الزيارة تجئ في إطار المؤازرة والإسناد لمحلية بابنوسة التي تضررت كثيرا نتيجة تلك الاحداث بجانب استشعار المسئولية المجتمعية لمجتمع محلية أبيي لتخفيف الضرر الذي لحق ببابنوسة ..

وقال إن شعب محلية أبيي يعتبر جزءا أصيلا من مجتمع بابنوسة مشيرا لأواصر التواصل المجتمعي وتبادل المصالح بين المحليتين. .

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من جهته أشاد المدير التنفيذى لمحلية بابنوسة الاستاذ إبراهيم بخيت طه بزيارة وفد محلية أبيي ؛وقال إنها ترفع من الروح المعنوية لمجتمع بابنوسة ؛وتؤكد أصالة مجتمع المجلد .

وأبدي المدير التنفيذي أسفه للاحداث التي طرأت علي محليته من حرق وتخريب ودمار لممتلكات الشعب.

وبحسب سونا ، أن وفد محلية أبيي دفع ببعض المعينات والأثاثات المكتبية بجانب الدعم المادي.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)