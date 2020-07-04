العطش يهدد الموسم الصيفي بالجزيرة

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

اتهم إبراهيم طه القيادي بتحالف المزارعين بمشروع الجزيرة والمناقل وزارة الري بعدم إزالة الطمي من قنوات المشروع وإجراء الصيانة اللازمة للموسم الصيفي الحالي ، وكذلك عدم معالجة اختناقات الموسم الشتوي الماضي مما تسبب في أزمة مياه حادة أدت إلى عطش مساحات واسعه لمحاصيل الموسم الحالي .

ولفت طه إلى عدم وصول المياه لمساحات واسعة في أقسام الهدى والجاموسي والماطوري والشمالي .

وأوضح إبراهيم طه بحسب صحيفة الجريدة، أن مساحات الذرة المزروعة كان يجب أن تكون قد رويت منذ الأول من يوليو الحالي اما المساحات المزروعة بالفول السوداني فإنها كان يجب أن تنبت منذ منتصف الشهر الماضي.

وحذر من خروج مناطق واسعة بالمشروع الذي زرعت منه مساحات واسعة مما يعرض البلاد والمزارعين الي خسائر جسيمة.

ودعا الحكومه المركزية بالتدخل فوراً لمعالجة ما يمكن معالجته مبينا أن وزارة الري ما زالت تعمل بنفس الطريقة القديمة وأن الأليات التي استخدمتها لإزالة الطمي كانت قليلة وتمت بعثرتها هنا وهناك الأمر الذي أدى إلي النتائج الحالية موضحاً بأنه لم يكن هناك تحضير يذكر للموسم الحالي.