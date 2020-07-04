المالية تعلن إكتمال تفريغ ونقل 40 الف طن قمح للمطاحن

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

اعلن وزير المالية واتخطيط الاقتصادي بداية نقل حوالي 40 الف طن من القمح لمختلف المطاحن اعتبارا من اليوم الجمعة.

و اكد الدكتورابراهيم البدوي اكتمال تفريغ الدفعة الأولى من القمح البالغة (40 ألف طن) منذ يوم الخميس الثاني من يوليو والتي كانت قد وصلت يوم 17 يونيو الماضي و”والآن القمح في طريقه إلى المطاحن.”

وقال البدوي ان وزارة المالية قدمت طلبا لشراء دفعة القمح الثانية بالعملة المحلية عبر شركائها في برنامج الغذاء العالمي ومتوقع أن تصل هذه الشحنة نهاية الشهر الجاري

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و اشار في حسابه في تويتر اليوم الجمعة انه وحسب الاتفاق مع برنامج الغذاء العالمي لشراء عدد 200.000 طن من القمح (على 5 دفعات) بالعملة المحلية، وصَلت أمس الأول إلى ميناء بورتسودان الدفعة الأولى وقدرها 40.000 طن. هذا الإتفاق يعزز مجهودات الحكومة في تحقيق الأمن الغذائي وتوفير العملة الصعبة لبنك السودان.

و كانت وزارة المالية وقعت إتفاقية مع برنامج الأغذية العالمي، 13 ابريل، والذي بموجبها يقوم WFP برنامج الغذاء العالمي بشراء وإستيراد مئتي ألف طن من القمح بالعملة الوطنية.

و اشار ت وزارة المالية بان هذه الإتفاقية تقع في إطار تعزيز الانتاج المحلي وستوفر لبنك السودان المركزي ٥٠ مليون دولار، سعياً لتحقيق الأمن الغذائي في البلاد.