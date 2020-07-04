د.شداد يؤكد عودة النشاط الرياضي ويسخر من دعاة التأجيل

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

قطع رئيس اتحاد كرة القدم د. كمال شداد باستمرار النشاط الرياضي وفق الموعد المضروب مبينا أن فيروس كورونا لن يعيق نشاط كرة القدم في السودان، لافتا إلى أن مجلس إدارة الاتحاد فقد عضوين توفيا بسبب كورونا لكن النشاط سيستمر

وقال شداد الذي تحدث اليوم لبرنامج عالم الرياضة إن من يناون بالغاء الدوري الآن سيكونون على الخط يديرون المباريات عند استئناف النشاط

وأشار شداد إلى أن الاتحادات المحلية مستقلة تماما وليس للاتحاد العام الحاكمية عليها مثل السابق باعتبار أن قوانين الرياضة تحت حماية الفيفا وقال “دخلنا في صدامات مع وزراء من قبل تدخلوا في النشاط الرياضي” وأضاف “ونقبل بتدخل جهتين فقط، وهما السلطات الأمنية، والسلطات الصحية”

وأكد شداد إلتزامهم باكمال الموسم الحالي بشكل عام حتى على مستوى بقية الاتحادات، وقال “اتحاد الخرطوم ابدى استعداده لاستئناف الدوري”

وأشار شداد الئ ان اتحاده سيسحب الثقة من مجلس إدارة المريخ حال اجتمعت توقيعات أعضاء الجمعية العمومية وقال “إذا كان من يتحدثون عن سحب الثقة من مجلس المريخ من الاعضاء فليسحبوها فورا ولكن ليس عبر الصحف”