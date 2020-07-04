آبي أحمد: أحبطنا محاولة خطيرة لإشعال حرب أهلية في إثيوبيا

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أعلن رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد اليوم الجمعة، عن إحباط محاولة لإشعال حرب أهلية في البلاد، بعد اندلاع اضطرابات أودت بحياة 87 شخصا.

وقال آبي خلال اجتماع مع كبار المسؤولين المدنيين والعسكريين في العاصمة أديس أبابا، إنه “تم اعتقال المحرضين على أعمال العنف بفضل جهود قوات الأمن الإثيوبية”.

ونقلت قناة “إي تي في” الحكومية عن بيداسا ميرداسا مفوض شرطة منطقة أوروميا قوله: “لقي 87 شخصا حتفهم في أعمال العنف، بينهم 4 من ضباط الشرطة”.

وانتشرت عناصر من الجيش بالعاصمة أديس أبابا لاحتواء اضطرابات، عقب اغتيال المغني والناشط السياسي الشهير، هاشالو هونديس من قومية الأورومو، التي ينحدر منها أيضا رئيس الوزراء الإثيوبي مساء الاثنين الماضي.

ودفن هونديس أمس الخميس في مسقط رأسه في بلدة أمبو غرب العاصمة، وسط تواجد أمني مكثف من قوات الجيش والشرطة.

ويعرف الفنان الشعبي الإثيوبي هونديس، وهو سجين سابق، بأغانيه السياسية وكان صوتا بارزا في الاحتجاجات المناهضة للحكومة التي أدت إلى تغيير في القيادة وتولي رئيس الوزراء الحالي آبي أحمد منصبه عام 2018.

وكالات