بالاسماء.. حملة اعتقالات جديدة لعدد من القيادات الاسلامية

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أفادت مصادر مطلعة، الجمعة بأن السلطات الامنية نفذت حملة اعتقالات جديدة لعدد من القيادات والتي تنتمي للتيار الاسلامي .

وأشارت المصادر بأن السلطات ألقت القبض على كلًا من راشد تاج السر عمر القيادي بحركة الاصلاح الان، وعماد الدين الحواتي الامين العام لحركة ثوار التغيير، وميخائيل اسحق مسؤول الشوؤن القانونية بتيار المستقبل .

وأضافت المصادر بأن قوات من جهاز المخابرات العامة داهمت مقر تيار نصرة الشريعة بالاضافة الى مقر تيار المستقبل.

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وفي وقت سابق، أكد جهاز المخابرات العامة السوداني حرص الأجهزة الأمنية على متابعة كافة الأنشطة التي تضر بالأمن وتدعو للفتنة والنيل من استقرار البلاد وحرصها على تحقيق الأمن ومحاربة الشائعات.

وذكر في بيان الخميس، أن فريقا مشتركا من الأجهزة الأمنية تمكن من القبض على اللواء أمن متقاعد أنس عمر القيادي بحزب المؤتمر الوطني المحلول، والعقيد أمن متقاعد خالد محمد نور، بالإضافة للشخص المكلف بتأمينهما، وذلك بحي الهدي بشرق النيل، في الخرطوم.

وكانت السلطات الأمنية، قد اعتقلت الاثنين الماضي رئيس المؤتمر الوطني المحلول ووزير الخارجية السوداني السابق بروفيسور إبراهيم غندور من منزله بشرق الخرطوم، بشبهة الضلوع في التخطيط لعمليات تخريب.