ظريف ينتقد تقديم ألمانيا وبريطانيا وفرنسا مسودة قرار “ضد إيران”

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

انتقد وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، اليوم الجمعة، الدول الأوروبية الثلاث ( ألمانيا وبريطانيا وفرنسا) لتقديمها مسودة قرار لمجلس حكام الوكالة الذرية ضد إيران.

طهران – سبوتنيك. وأفادت الخارجية الإيرانية عن رسالة بعثها ظريف إلى مسؤول السياسية الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، انتقد فيها تقديم الدول الأوروبية الثلاث( ألمانيا وبريطانيا وفرنسا) مسودة قرار لمجلس حكام الوكالة الذرية ضد إيران.

وقال ظريف في الرسالة : “أي تدخلات من قبل الآخرين بشأن تعاون إيران مع الوكالة الذرية تتعارض مع الاتفاق النووي وقد تؤثر سلبا على هذا التعاون”.

وأضاف الوزير: “طهران ستتخذ خطوات ضرورية وملائمة تجاه أي أطماع وسلوك غير مسؤول للدول الأوروبية الموقعة على الاتفاق النووي”.

وأكد ظريف، في وقت سابق، أن الدول الأوروبية الثلاث، فرنسا وألمانيا وبريطانيا، انضمت إلى الولايات المتحدة في العقوبات الاقتصادية على بلاده.