عناوين الصحف السياسية السودانية الصادرة بتاريخ اليوم السبت 04 يوليو 2020م

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

التيار

امين الغرفة التجارية : بدء العمل بنظام النافذة الواحدة مطلع الاسبوع المقبل

اتجاه لاعادة اشتراك السودان مع منظمات التحكيم الدولية

الغرفة القومية للمصدرين تعلن ترحيبها بقرار إلغاء العمل بنظام المقطورة

شرطة ولاية الخرطوم تضبط عدد36000 ألف لتر وقود قبالة ميدان سبق الخيل

كيان أهالي وأبناء ولاية الخرطوم : سندعم مسيرة الثورة وأهدافها

بيـان مفوضية حقوق الانسان حـول أحـداث تظاهـرات 30 يونيـو

النيل الدولية

الحكومة تتضامن مع معتصمي نيرتتي وترسل وفد خلال 48 ساعة

وزارة الطاقة والتعدين تنفي زيادة أسعار الوقود

بيان للجنة تسيير نقابة العاملين بالبنك الزراعي السوداني

إستئناف مفاوضات سد النهضة تحت اشراف الوساطة الافريقية

الصحة: تسجيل (90) اصابة جديدة وشفاء (18) حالة وفاة حالتين بالكورونا

الصناعة بالخرطوم تؤكد مواصلة جهودها لتوفير الخبز المدعوم للمواطنين

السوداني الدولية

وفد حكومي يقف على مطالب المعتصمين في نيرتتي

عضو مجلس السيادة تطلع على قضايا ومشكلات محلية بحري

البعث ..يحذر من رفع الدعم عن المحروقات

تسجيل (90) إصابة جديدة بكورونا

(40) الف طن قمح في طريقها إلى المطاحن

السيادي يعتمد تعيين وتعويض وتحسين معاش القضاة

ضبط شاحنة محملة ببسكويت منتهي الصلاحية بالنهود

اليوم التالي

الشرطة تحبط محاولة لنهب وإحراق (سعد قشرة)

وزارة النفط تنفي زيادة أسعار الوقود

أخبار اليوم

Advertisements

تاور يبحث مع وفد الوساطةالجنوبية والجبهة الثورية سير محادثات السلام

بيان مساندة وتحذير من حركة جيش تحرير السودان بشأن إعتصام نيرتتي السلمي

استئناف مفاوضات سد النهضة برعاية الاتحاد الأفريقي

المالية: اكتمال تفريغ وبداية نقل 40 الف طن قمح للمطاحن

الوطن

الحكومة تتضامن مع معتصمي نيرتتي وترسل وفد إلى المنطقة

المالية اكمال تفريغ ٤٠ الف طن قمح ودفعة جديدة في طريقها للموانئ

الصيادلة: البلاد تحتاج ٥٥ مليون دولار شهرياً للدواء

مالك حسين :الحكومة فشلت وعليها تقديم استقالتها

الصناعة :السماح بالخبز التجاري لتخفيف الضغط على المدعوم

ضبط أكثر من ٤٠ الف لتر وقود في بري

السوداني

حمدوك يطلب قائمة جديدة للولاة ويرجىء تغيير حكام 6 ولايات

الأرومو يصعدون من حملة اطلاق سراح معتقليهم

(السوداني) تكشف حقيقة تحويل مجرى نهر النيل

استئناف مفاوضات سد النهضة وحمدوك يتلقى رسالة من رئيس جنوب أفريقيا

بعد استقالة والي البحر الأحمر.. قوى الحرية تكون لجنة لإدارة الولاية

الوطني”المحلول” يطالب بإطلاق سراح قياداته ويلوح بخيار المواجهة

آخر لحظة

ترتيبات لزيادة المنح للسودانيين بالجامعات السعودية

وصول الدفعة الاولى من العالقين بالهند

لا زيادة في أسعار الوقود

وقفة إحتجاجية للعاملين بوزارة التنمية الإجتماعية استنكارا لتعيين المدير العام

تعرض طفل سوداني للاعتداء والتمييز العنصري في مصر

وزارة الصناعة تؤيد انتاج الخبز التجاري

حمدوك: مطالب أهل نيرتتي عادلة ومستحقة

مبادرة لتخفيض تذاكر الطيران للعالقين بالخارج

وكالة السودان للأنباء “سونا”

تاور يبحث مع وفد الوساطةالجنوبية والجبهة الثورية سير محادثات السلام

حمدوك: مطالب أهل نيرتتي عادلة و مستحقة

وزارة الطاقة والتعدين تنفي زيادة أسعار الوقود

السودان يرحب بقرار المملكة اقامةالحج بعدد محدود من مختلف الجاليات

الحكومة تتضامن مع معتصمي نيرتتي وترسل وفد خلال 48 ساعة

حركة جيش تحرير السودان المجلس الانتقالي تدعم مطالب مواطني نيرتيتي

السودان يخاطب اجتماعات لجنتي مساعدة الضحايا والبند الخامس بجنيف

إستئناف مفاوضات سد النهضة تحت اشراف الوساطة الافريقية

المالية: اكتمال تفريغ وبداية نقل 40 الف طن قمح للمطاحن

كمال كرار :مواكب 30 يونيو رسالة قوية للاصلاح الاقتصادي

مؤتمر صحفي حول صادر الثروة الحيوانية فى الحادية عشر من صباح اليوم السبت بالقاعة الكبرى بالوزارة

وزارة الصناعة بالخرطوم تؤكد مواصلة جهودها لتوفير الخبز المدعوم للمواطنين

جنوب دارفور تكتمل إستعداداتها لإمتحانات الاساس السبت

حريق هائل يقضي على أكثر من «700» نخلة مُثمرة بمنطقة «تنقسي الجزيرة» شمالي السودان

جماعة أنصار السنة: الدعوة للعلمانية في المفاوضات شرط تعسفي

اجلاء 117 من الرعايا الهنود العالقين في السودان