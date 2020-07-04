الخط الثالث يحرج حكومة حمدوك

شهاب محمد - الخرطوم - خاص الخليج 365:

بعد ان عاث الكيزان فسادا فى الأرض واهلكوا الحرث والنسل وفعلوا بالبلد ما لم يكن يخطر على بال احد ، بعد هذه التجربة المريرة القاسية التى عاشها الناس مع حكم الإسلاميين وحلفائهم النفعيين توصل غالب الناس – وخاصة البسطاء منهم – الى ان الخداع الذى مورس بإسم الدين وتوظيفه فى الفساد والافساد جعل الكثيرين غير متصالحين مع كل داع الى العمل السياسي الاسلامي الامر الذى جعل الجميع يزهدون فى أى راية للاسلام السياسى ترفع ، وهذه رؤية خاطئة بالطبع ولايمكن القبول بها فالعدل والانصاف يقتضيان محاسبة المجرم لكن لايمكن أخذ البريئ بجريرته ، وعليه لايمكن القبول بالقول الخاطئ اما ان تكون مع حكومة الثورة مناصرا لها داعما ومؤيدا أو يتم تصنيفك مباشرة بانك كوز أو من انصار النظام البائد ولن يشفع لك نفيك وتوضيحك فعند هؤلاء القوم اما ان تكون مناصرا الحكومة أو انت من الدولة العميقة المتباكين على حكومة البشير ، وهذا كلام غير سليم بالطبع اذ يمكن للشخص ان يكون مخالفا لحمدوك وحكومته ومختلفا فى نفس الوقت مع الكيزان ورؤيتهم ، وهذا الصنف من الناس ليس قليلا ولايمكن مصادرة حقهم فى التنظيم والتعيير والرؤية .

بعض الناس تحركوا فى هذا الجانب واسموا انفسهم الطريق الثالث ويقصدون به اننا ليس بالضرورة ان نكون كيزان أو حمدوكيين فقط فهناك طريق ثالث ولاينحصر الامر فى هذه الثنائية فقط.

هذا التشكيل الجديد اعلن عن نفسه وتسمى

بالطريق الثالث داعيا الى إسقاط الحكومة الانتقالية وتشكيل حكومة كفاءات مستقلة بعيدا عن اى محاصصة حزبية.

ودشنت عدد من اسر شهداء الثورة ومجموعات من لجان المقاومة جسما مناوئا للحكومة باسم اعلان الخط الثالث

وطالبت أسر الشهداء بالاسراع في إنفاذ العدالة الناجزة والقصاص للشهداء وتحقيق الاهداف التي خرجوا من أجلها، مشيرين الى ان الحكومة تجلس على دماء الشهداء ولم تهتم بالقصاص لهم وتكالبت على مصالحها الشخصية.

وقال خوجلي النور شقيق الشهيد بابكر النور ان والده توفي وهو ينتظر القصاص لإبنه دون جدوى متهما الحكومة بقتل والده بسبب اغلاق المستشفيات وعدم حصوله على الخدمة الطبية وشدد على ان هدفهم واضح يتمثل في اسقاط حكومة الفترة الإنتقالية.

وقالت هند عبدو موسى والدة الشهيد مآب ان الحكومة لم تهتم بالقصاص لشهداء الثورة ولم تهتم حتى بزيارة اسرهم طوال عام كامل داعية لاهمية محاكمة قتلة الشهداء خاصة المعروفين منهم فضلا عن محاكمة رموز النظام البائد على الجرائم التي ارتكبوها لافتتة الى ان الحكومة تسوف اسر الشهداء بلجان تحقيق لا تتوصل الى شيئ رغم معرفة جميع اعضاء الحكومة بقتلة الشهداء.

ان هذا الاعلان يشكل اكبر احراج لحكومة حمدوك باعتباره يضم بعض عوائل شهداء الثورة وقد اظهروا غضبهم على الحكومة متمهمين اياها بالتقصير داعين الى اسقاطها ، ومايحرج الحكومة اكثر ان هذا الاعلان عن الطريق الثالث سينبه كثيرين الى بطلان القول بالثنائية الخاطئة اما كوز أو حمدوكى ، وهذا الاعلان يمكن ان يدفع الاغلبية الصامتة الى التخلى عن الخوف من وصفك بالكوز ان ابديت اعتراضا ظاهرا على حمدوك وحكومته.