دول لاتستحي.. تركيا والامارات نموذجاً .. بقلم محمد عبد الله

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

ان تكون دولة متورطة فى اثارة المشاكل للاخرين ثم تاتي وتنصح الاخرى ان تترك هذا العمل فهذا نوع من عدم الحياء .

ان تكون دولة متورطة فى غزو اخرى وشن الحرب عليها ونشر الخراب والدمار والفوضى ثم تانى لتنصح دولة اخرى ان تتخلى عن هذا السلوك فهذا نوع من الاستخفاف بالاخرين واللعب عليهم ولن ينطلى على أى جهة .

ان تكون دولة ما متورطة من راسها الى اخمص قدميها فى مساعدة الجماعات الارهابية وتتامر مع هؤلاء المرتزقة وتوظفهم ضد المخالفين لها سياسيا فهذا سلوك يجعل صاحبه نفسه موصوفا بالارهاب ولن يكون هناك أى معنى لحديثه عن محاربة الارهاب والتصدى له والخروج على الناس بتصائح فى هذا الباب ويكون هو الأولى بتلقى هذه النصائح والعمل بها ومراعاتها فى نفسه قبل ان يتفوه بها ويطلب من الاخرين التقيد بها وتنفيذها.

نقول هذا الكلام ونحن تقرأ باستغراب اتهام تركيا للامارات بانها دولة تتعامل مع الارهابيين وتدعمهم وانها بفعلها هذا تستحق التعامل الحاسم معها من المجتمع الدولى باعتبارها ترعى الارهاب ، وهذا امر مضحك مبكى فى آن واحد .

فى الأخبار ان تركيا اتهمت الإمارات، بارتكاب “جرائم حرب” في اليمن، ودعت مجلس الأمن الدولي لتذكيرها بمسؤولية الامتثال للقانون الدولي الإنساني، بسبب “تهديدها السلم والأمن الإقليمي والدولي” في العديد من المناطق على امتداد الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

جاء ذلك في رسالة بعثها المندوب التركي الدائم لدى الأمم المتحدة، “فريدون سنيرلي أوغلو”، إلى مجلس الأمن الدولي، والأمين العام للأمم المتحدة “أنطونيو جوتيريش”.

وأشار “سنيرلي أوغلو”، في رسالته إلى السياسات “التخريبية” للإمارات لقمع الحركات الديمقراطية في المنطقة، والسعي للسيطرة على المنطقة.

وأكد “سنيرلي أوغلو” أن الإمارات تسببت في مقتل وإصابة عدد كبير من الأشخاص في اليمن، مشددا أنها “تستخدم تجويع الملايين كسلاح”.

وأوضح المندوب التركي الدائم، أن “ما تقوم به الإمارات في اليمن يشكل جريمة حرب”.

ولفت إلى أن “الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى، وثقت إرسال الإمارات مرتزقة إلى اليمن، واستخدامها مقاتلين أطفال، وتمويلها الجماعات الإرهابية المرتبطة بالقاعدة”.

وشدد “سنيرلي أوغلو” أن “الإمارات حاولت إسقاط الحكومة المعترف بها من قبل الأمم المتحدة في ليبيا، وارتكبت جرائم حرب بقصف المدنيين والبنى التحتية المدنية، وانتهكت حظر توريد الأسلحة بشكل منهجي، وأرسلت مرتزقة إلى ليبيا من سوريا والسودان وتشاد”.

وأكد أن الإمارات ارتكبت جريمة تهريب البشر عبر إجبار سودانيين للذهاب إلى ليبيا بغرض القتال.

وذكّر مندوب تركيا بالحصار غير القانوني الذي فرضته الإمارات على قطر في 2017، وتأجيجها حالة عدم الاستقرار السياسي في الصومال، ودعمها لحكومة الرئيس “بشار الأسد” في سوريا.

ودعا مجلس الأمن الدولي إلى تذكير الإمارات بمسؤولية الامتثال للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، بسبب تهديدها السلم والأمن الإقليمي والدولي في المنطقة ابتداء من الشرق الأوسط وصولا إلى شمال أفريقيا.

ان ماذكر عن الأمارات كله صحيح فهى تقوض السلم العالمى وتدعم الارهاب وتتآمر على الدول الاخرى وتسعى لفرض نفوذها وارادتها على الغير وتعمل على اجبارهم وحملهم على ماتريد ، لكن تركيا ليست مؤهلة اخلاقيا لقول هذا الكلام فهى كالامارات تماما تنشر الخراب والدمار وتدعم الارهاب وتعتدى على الغير ، واذا نظرنا الى المشاكل التى تثيرها فى العراق وسوريا ولبنان نعرف كم هم مجرمون حكام تركيا ، وكم تسببوا فى مشاكل كبرى للغير ، ولايمكن الحديث عن تركيا دون ذكر دعمها لتنظيم داعش الارهابى المجرم القاتل ، والعالم كله يعرف ان تركيا نقلت الاف الارهاببين من مختلف بقاع الأرض الى سوريا والعراق وكشفت الوثائق تسليح انقرة لعصابات داعش وايضا كانت تركيا تشترى النفط السورى المسروق ، كل هذه الاسباب و غيرها تجعل تركيا ليست فى مكان من يقدم النصح للغير بان يلتزم ميثاق الأمم المتحدة ونشر ثقافة السلام وهى غير مؤهلة اخلاقيا بهذا القول وليس من حقها انتقاد غيرها بما هو متورط فيه .

تركيا والامارات تنشران القتل والفساد وتدعمان التنظيمات الارهابية وتحاربان الغير وهما غير مؤهلتان سياسيا واخلاقيا الى اسداء النصح لاي جهة ، ولابد من القول انهما دولتان مجرمتان لاتستحيان