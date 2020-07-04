تجمع المهنيين بداية النهاية

شهاب محمد - الخرطوم - خاص الخليج 365:

اثار إعجاب الناس في الداخل والخارج بدقة تنظيمه وقيادته للثورة منذ ايامها الأولى والتى انتهت بسقوط البشير وحكمه الفاسد وتحول البلد الى الحكم المدنى الديموقراطى عبورا بالمرحلة الانتقالية التى يتقاسم الحكم فيها المكونان العسكرى والمدنى ، انه تجمع المهنيين الذى ازعج حكومة البشير وهو يوجه الحراك ضدها ويرسم ملامحه ويبين للناس جدول التظاهرات واماكن التجمع وسير الاحتجاجات وصولا الى نقطة النهاية وادارة المعركة باقتدار حتى سقوط الطاغية ، ومثل ما اعجب الناس فى الداخل بتجمع المهنيين وطريقته فى العمل وادارته الاحتجاجات كان التجمع محل إعجاب الكثيرين فى الخارج افرادا ومؤسسات ، لكن وبكل اسف سريعا مابدت مظاهر الشقاق تطفو للسطح مع محاولات مستمرة من كل الأطراف فى البداية للتغطية على النزاعات والعمل على معالجتها بعيدا عن الاعلام حتى لا ينتشر خبرها ويشيع امرها ويصل الناس الى مرحلة فقدان الثقة فى التجمع وهو مايعنى تلقائيا ان يخبو وهجه وينطفئ نوره وتصبح تلك الصورة الزاهية له فى اذهان الناس أثرا بعد عين ، وهذا مايبدو ان الاوضاع فى تجمع المهنيين

تمضى نحوه وتسير باتجاهه بسرعة بكل آسف.

ففي تطور مثير للصراع بين مجموعتي تجمع المهنيين، أصدر المجلس المنتخب قرارات بتجميد عضوية 5 أجسام وإيقاف مندوبي المحاميين بينهم عضو بلجنة إزالة التمكين.

ووصف إجتماع لمجلس التجمع القرارات بانها جزء من عملية اصلاح وتثوير تجمع المهنيين وزيادة فاعليتها، بعد الخلافات مع مجموعة الأصم.

وشملت القرارات (بحسب متاريس) تجميد عضوية لجنة اطباء السودان المركزية وتجمعات المهندسين، الموارد البشرية، الارصاد الجوية والبيئيين السودانيين.

وقرر التجمع إيقاف مندوب تحالف المحامين بمجلس التجمع محمد حسن عربي والمندوب المناوب طه عثمان إسحق عضو لجنة إزالة التمكين إلى حين إكتمال التحقيق.

وأوضح تصريح صحفي لمجلس التجمع انه عقد إجتماعاً الخميس وبحث خروقات الأجسام المجمدة عضويتها لميثاق ولائحة تجمع المهنيين.

وقرر اجتماع المجلس إعفاء جميع المتحدثين الرسميين وتسمية آخرين بدلاً عنهم قريباً.

واتخذ الاجتماع قراراً بتحريك إجراءات قانونية في مواجهة الذين سطوا على صفحة التجمع بالفيسبوك.

وأعلن المجلس سحب كافة ممثلي التجمع في هياكل الحرية والتغيير واللجان الحكومية والمجالس الى حين صدور قرار رسمي حول تمثيل التجمع في تلك الجهات.

ووجه الاجتماع بمخاطبة قوى اعلان الحرية والتغيير بإلغاء مشاركتهم كممثلين لتجمع المهنيين.

انه صراع عنيف ويعنى بشكل مباشر بداية النهاية لتجمع المهنيين وعدم امكان ظهوره بالشكل المعروف به وبصورته الزاهية التى كانت تجعل الكثيرين يعجبون به.