مصر: خلافات جوهرية بمفاوضات سد النهضة

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

كشفت وزارة الري والموارد المائية المصرية، الجمعة، أنه لا زالت هناك “خلافات جوهرية على المستويين القانوني والفني” بين الدول الثلاث (مصر والسودان وإثيوبيا) ، خلال الاجتماع الذي جرى الجمعة حول سد النهضة.

جاء ذلك في بيان لوزارة الري المصرية نشرته عبر حسابها بـ”فيسبوك”، تناول استئناف المفاوضات حول سد النهضة، الجمعة.

وقالت الوزارة: “تم الجمعة، استئناف الاجتماعات الوزارية الثلاثية (عبر تقنية الفيديو) لوزراء المياه من الدول الثلاث مصر و السودان وإثيوبيا بخصوص اتفاق ملء وتشغيل سد النهضة”.

وأضافت أن الاجتماع تم “برعاية جنوب إفريقيا بوصفها الرئيس الحالي للاتحاد الإفريقي وبحضور المراقبين من الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي وجنوب إفريقيا وممثلي مكتب الاتحاد الإفريقي ومفوضية الاتحاد، والخبراء القانونين من مكتب الاتحاد”.

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وتابعت: “قامت كل من مصر والسودان وإثيوبيا باستعراض موقفها بخصوص مفاوضات سد النهضة والتي أظهرت أنه لا زالت هناك خلافات جوهرية على المستويين الفني والقانوني بين الدول الثلاث، وتم الاتفاق على استكمال النقاشات السبت بنفس الآلية بحضور المراقبين والخبراء”.

وفي الموضوع ذاته، قال وزير الري المصري محمد عبد العاطي، في تصريحات متلفزة، إن الاجتماع عقد بحضور 11 مراقبا واستغرق 5 ساعات.

ولفت إلى أن “الخلافات الجوهرية” ما زالت قائمة بالنسبة لمصر والتعامل مع فترات الجفاف مسألة جوهرية لم نصل إلى اتفاق يرضينا كمصريين.

وأردف: “الجزء القانوني لا يوجد أي توافق بين إثيوبيا من جهة ومصر والسودان من جهة، لم نتفق على آلية لفض النزاعات”.