شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

وجه رئيس مجلس الوزراء د. عبد الله حمدوك، بزيارة وفد حكومي للمعتصمين في منطقة نيرتتي بولاية وسط دارفور، والعمل على تحقيق مطالبهم.

وقال رئيس الوزراء في تغريدة على (تويتر) الجمعة “‏مطالب أهلنا في نيرتتي بولاية وسط دارفور هي مطالب عادلة ومستحقة، لقد وجهت وفداً حكومياً بزيارة ولقاء المعتصمين للعمل على تحقيق مطالبهم لضمان أمن وإستقرار المنطقة”.

وكان الناطق باسم الحكومة، وزير الثقافة والإعلام فيصل محمد صالح، أعلن في تصريح صحفي، تضامن الحكومة مع المعتصمين في نيرتتي ومع عدالة مطالبهم، وكشف عن توجه وفد مركزي إلى المنطقة خلال 48 ساعة للوقوف على مطالب المواطنين والإستجابة لها.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر حمدوك: وجهت وفداً حكومياً بزيارة ولقاء معتصمي نيرتتي للعمل على تحقيق مطالبهم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.