صحيفة أمريكية: دعم الإمارات والسعودية لمؤتمر شركاء السودان جاء ضعيفاً

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

وصفت صحيفة ميامي هيرالد الأمريكية، الدعم الدولي الذي قدمه شركاء السودان في مؤتمر برلين، بالخطوة الأولى نحو الإزالة الكاملة من قائمة العقوبات الأمريكية، كونها تُعزز العلاقات بين السودان وحلفائه الأجانب.

وقالت الصحيفة، إن الدعم الذي تقدم به المجتمع الدولي خلال مؤتمر برلين لدعم الحكومة الانتقالية في السودان والبالغ (1.9) مليارات دولار، يُعد خطوة عملاقة نحو الإزالة الكاملة من قائمة العقوبات الأمريكية لأنه يُعزز العلاقات لاسيما الاقتصادية بين السودان وحلفائه الأجانب.

وأضافت “على الرغم من أن التعهدات كانت أقل بكثير من 8 مليارات دولار والتي هي جملة المساعدات التي طالب بها رئيس الوزراء عبد الله حمدوك المجتمع الدولي في أغسطس الماضي إلا أنها تُعد وسيلةً فاعلةً للحد من الآثار الجانبية لدى المواطن بسبب رفع الدعم عن الوقود والسلع الإستهلاكية الأخرى”.

ونوهت الصحيفة إلى الدعم السخي الذي تقدمت به الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي، فضلاً عن ألمانيا وفرنسا وبريطانيا.

وقالت إن دعم دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية للمؤتمر جاء ضعيفاً كونهما تعهدتا في البدء بدعم التحول الديمقراطي في السودان بثلاثة مليارات دولار.

وأشارت إلى أن مساعدات الصين وإسبانيا اقتصرت على تخفيف الديون الخارجية البالغة حوالي (56) مليار دولار، وأوضحت أن الحكومة السودانية تعهّدت بالاستفادة من التبرعات في مجال توفير برامج إنسانية وإنمائية، فضلاً عن التحويلات النقدية للأسر الفقيرة بمساعدة البنك الدولي.