الحزب الشيوعي يهدد الحكومة الانتقالية بمواكب رفض

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

قال المحلل الاقتصادي الاستاذ كمال كرار، عضو اللجنة المركزية للحزب الشيوعي السوداني، ان مواكب ٣٠ يونيو بالعاصمة والولايات وجهت رسائل قوية للحكومة الانتقالية فيما يتعلق بالاصلاح الاقتصادي ومحاربة الغلاء .

واشار كرار الى المذكرات التي رفعتها لجان المقاومة للحكومة وطالبت فيها بضبط الأسعار، ووضع يد الدولة على القطاعات الحيوية الاقتصادية والسلع الاستراتيجية، َوولاية وزارة المالية على المال العام، وتصفية شركات النظام البائد .

وقال عضو اللجنة المركزية للحزب الشيوعي السوداني في تصريح لوكالة الانباء (سونا) إن مواكب ٣٠ يونيو بالعاصمة والولايات في تقديري كانت استفتاءا على رفض السياسات الاقتصادية الراهنة .

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وأضاف” وطالما كان هذا صوت الثورة والثوار، فعلي الحكومة عدم غض الطرف عن المطالب وعليها ان تدرك ان الشعارات التي رفعها الثوار، مهمة وملحة وان مواكب التأييد بالامس ربما اصبحت مواكب رفض غدا ان لم يتم الاستجابة للمطالب” .

واردف كرار ان الكرة الان في ملعب مجلس الوزراء وهذه المطالب ليست مستحيلة والبطء في الاستجابة لها ” لا مبرر له” .