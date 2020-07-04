تاور يطلع على التطورات الاخيرة فى سير عملية السلام بين الحكومة وفصائل الجبهة الثورية

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

اطلع البروفيسور صديق تاور عضو مجلس السيادة الانتقالي على التطورات الاخيرة فى سير عملية السلام بين الحكومة وفصائل الجبهة الثورية، جاء ذلك خلال دعوة العشاء التى أقامها سيادته بقاعة الصداقة مساء الجمعة على شرف الوفد المشترك، للوساطة من جمهورية جنوب السودان والجبهة الثورية الذى يزور الخرطوم حاليا.

وبحث تاور مع الوفد القضايا العالقة فى عملية السلام السودانية، كما استمع خلال اللقاء إلى شرح واف من وفد فريق الوساطة الجنوبية وممثلى الجبهة الثورية عن مجريات عملية السلام والمراحل التى وصلت اليها.

وأوضح الدكتور ضيو مطوك عضو فريق الوساطة الجنوبية فى تصريح صحفي عقب اللقاء، أن الوساطة تداولت مع عضو مجلس السيادة الخطوات التى اتخذتها من أجل التوصل إلى سلام شامل فى السودان عبر منبر جوبا، مضيفا أن الوساطة جاءت للخرطوم لإدارة حوار مع أجهزة الحكومة الانتقالية والقوى السياسية السودانية حول عدد من القضايا العالقة التى لم يتم التوصل إلى اتفاق بشأنها فى جوبا، مشيرا الى أن الوساطة التمست من خلال اللقاءات التى أجرتها بالخرطوم جدية الحكومة والقوى السياسية السودانية فى التوصل إلى اتفاق سلام في اسرع فرصة.

وقال أن تقييم الوساطة لسير محادثات السلام السودانية انها تسير فى الطريق الصحيح وأن القضايا العالقة التي أتى الوفد لبحثها في الخرطوم ستجد حلا شافيا خلال أيام، لافتا إلى أن الوساطة ستشرع فور عودتها إلى جوبا فى وضع ترتيبات توقيع السلام بين الحكومة والجبهة الثورية.

وبشأن سير عملية التفاوض مع الحركة الشعبية شمال بقيادة عبد العزيز الحلو، أشار دكتور ضيو الى أن المفاوضات التى بدأت مع الحركة قبل أيام ستستمر فى مناقشة القضايا الإنسانية وآليات مراقبة وقف العدائيات، موضحا أن الوساطة طرحت بعض الأفكار لتحريك الحوار الذي كان متوقفا بسبب شرط علمانية الدولة الذي طرحته الحركة.

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من جانبه أوضح محمد بشير ابو نمة كبير مفاوضي حركة تحرير السودان ورئيس وفدها المفاوض فى جوبا أن الوفد قدم تنويرا شاملا لعضو مجلس السيادة بروفيسور تاور حول النتائج التى توصل إليها فيما يلي القضايا العالقة، مضيفا أن السلام سيوقع قريبا.

وطالب ابونمة الحكومة بالاستعجال لإرسال الوفد الخاص بملف الترتيبات الأمنية إلى جوبا لإنهاء هذا الملف المهم حتى تستكمل كل الملفات والبروتوكولات للتوقيع عليها.

وقدم ابونمة شكر الوفد لعضو مجلس السيادة للدعوة التى قدمها لهم.

الى ذلك قال الأستاذ ياسر سعيد عرمان رئيس وفد التفاوض للحركة الشعبية شمال بقيادة الفريق مالك عقار ان زيارة الوفد للخرطوم كانت مثمرة وأنهم على وشك التوصل إلى اتفاق حول القضايا المحورية التى ستوصل بلادنا إلى اتفاق سلام يسهم إسهاما كبيرا في إنهاء الحروب في السودان خلال ٢٠٢٠م، وفتح الطريق للذين تاخروا عن مفاوضات السلام، مشيرا إلى أن الاتفاق حول القضايا الست التى جاء من أجلها الوفد إلى الخرطوم بات وشيكا.