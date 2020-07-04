مؤتمر البجا المعارض يدعو حكومة الثورة للاستجابة لمطالب مواطني محلية نيرتتي

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: يدعو مؤتمر البجا المعارض حكومة الثورة والسلطات الولاية لوسط دارفور للإستجابة الفورية للمطالب المشروعة لمواطني محلية نيرتتي المتمثلة في توفير الامن و وقف الانتهاكات المتكررة علي المواطنين من قبل مليشيات متفلتة يجب حسمها بسلطة القانون. كما يؤكد مؤتمر البجا المعارض علي دعمه اللامحدود لكل المطالب التي رفعها المعتصمون في نيرتتي ويعتبرها حقوق مشروعة يجب الاستجابة لها فوراً دون إبطاء او تسويف . عبدالرحمن شنقب

الامين السياسي لمؤتمر البجا المعارض

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