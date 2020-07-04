القبض على عصابة من النيقرز هددوا المواطنين في أثناء مليونية 30...

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

تمكنت شرطة ولاية الخرطوم من إلقاء القبض على عصابة من النيقرز متسلحين بسكاكين وسواطير وغيرها، هددت بعض أحياء العاصمة السودانية الخرطوم، إبان مليونية 30 يونيو الماضية وعقبها.

جاء ذلك بعد بلاغات من لجان المقاومة وسكان الأحياء الذين تجاوبت معهم دوريات من الشرطة على الفور، وقامت بالقاء القبض عليهم، وتسليمهم إلى قسم شرطة الخرطوم وسط.

وشكرت لجان مقاومة الخرطوم 3 تعاون الشرطة معهم وعدم التقصير في واجبهم بالقبض على من يروعون الأمن ويهددون حياة الناس.

يُذكر أن بعض مساجد أحياء الخرطوم كانت قد نبهت عبر مكبرات الصوت في ظهيرة 30 يونيو بأن يأخذ المواطنون حذرهم، كما دعت إلى خروج الشباب في مداخل الشوارع نتيجة ظهور هذه العصابات، وإبلاغ الشرطة في حال أي تهجم.