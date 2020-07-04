ابرزهم مدني وأسماء.. الكشف عن ملامح التشكيل الوزاري المرتقب في حكومة...

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

كشفت تقارير صحفية عن مصادر موثوقة، الجمعة عن ملامح التشكيل الوزاري المُرتقب في الحكومة الانتقالية خلال الفترة المقبلة .

ووفقًا لصحيفة الصيحة إن أبرز الوزراء المغادرين لمناصبهم هم “وزيرة الخارجية أسماء محمد عبد الله، وزير الصحة الاتحادي أكرم علي التوم، وزير الطاقة والتعدين عادل علي إبراهيم، وزير التجارة والصناعة، مدني عباس مدني.

وأضافت مصادر الصحيفة انه من المقرر بحسب الوثيقة الدستورية إن رئيس الوزراء سيدفع بالتعديل الوزراي إلى المجلس السيادي.