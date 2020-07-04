شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
كشفت تقارير صحفية عن مصادر موثوقة، الجمعة عن ملامح التشكيل الوزاري المُرتقب في الحكومة الانتقالية خلال الفترة المقبلة .
ووفقًا لصحيفة الصيحة إن أبرز الوزراء المغادرين لمناصبهم هم “وزيرة الخارجية أسماء محمد عبد الله، وزير الصحة الاتحادي أكرم علي التوم، وزير الطاقة والتعدين عادل علي إبراهيم، وزير التجارة والصناعة، مدني عباس مدني.
وأضافت مصادر الصحيفة انه من المقرر بحسب الوثيقة الدستورية إن رئيس الوزراء سيدفع بالتعديل الوزراي إلى المجلس السيادي.
كانت هذه تفاصيل خبر ابرزهم مدني وأسماء.. الكشف عن ملامح التشكيل الوزاري المرتقب في حكومة... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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