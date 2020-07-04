لحق بمعمر.. اعتقال مساعد رئيس تيار المستقبل

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أعلن تنظيم تيار المستقبل عن اعتقال مساعد الرئيس للشؤون القانونية ميخائيل بطرس.

وأوضح منشور أصدره عبر الفيسبوك أن قوة أمنية داهمت مقر التيار بالسوق العربي الخرطوم واعتقلت بطرس ميخائيل.

وبذلك ينضم بطرس الى رئيس تيار المستقبل معمر موسي الذي دخل الشهر الثاني منذ اعتقاله ببلاغ من لجنة إزالة التمكين.

واعتبر التيار الاعتقالات بأنها “ردة على قيم الحريات”، محملاً الحكومة مسؤولية سلامة ميخائيل الذي نقل الى جهة غير معلومة، حسب التصريح.

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