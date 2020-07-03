رئيس حزب المستقلين : حكومة الفترة الانتقالية فشلت وعليها تقديم استقالتها

اكد رئيس حزب المستقلين القومي البروفيسور مالك حسين ان حكومة الفترة الانتقالية فشلت فى معالجة الاوضاع التى خرج من اجلها المواطن ودعا الحكومة الى تقديم استقالتها فورا بعد ان وصفها بالفاشلة وقلل من تاثير مؤتمر شركاء.

السودان على واقع السودان الاقتصادي وقال خلال حديثه لبرناج ظلال على الاخبار بقناة امدرمان الفضائية بعد مرور عام من تشكيل حكومة الفترة الانتقالية لم يشعر المواطن السوداني باى تغيير بل لم تحافظ هذه الحكومة على الاوضاع التى كانت

عليها عند سقوط الحكومة السابقة واضاف تضاعفت الاسعار عشرات المرات مما كان عليه ابان النظام السابق واضاف طالما ان حكومة الفترة الانتقالية لم تستطيع ان تغيير اوضاع المواطنيين للافضل اذا هى حكومة فاشلة ولم تحقق اى نجاح فى كل المجالات الصحية والتعليمية والانتاجية والامنية وحول مؤتمر شركاء السودان.

Advertisements

وبحسب صحيفة الوطن، قال يجب اولا ان نفهم من هم شركاء السودان والخلفية المالية لهم واضاف ان سياسات البنك الدولي معروف بانها مدمرة للاقتصاد لانها تعطي باليمين وتاخذ بالشمال وقال ان المؤسسة التى تدير المال فى البنك

الدولي هى مؤسسة يهودية وراس مالها يهودى واضاف ان اصدقاء السودان هم مجموعات من السماسرة وقال ان المخرج من الازمة الاقتصادية يكون عبر الاقتصاد المقفول والاعتماد على الموارد الداخلية فى البلاد لتمويل الانتاج المحلي لمدة

خمسة سنوات والاهتمام بالصناعات الداخلية من دواجن ولحوم وصناعات الانسجة ومن ثم بعد ذلك عمل تجارة حدودية تساهم فى زيادة الايرادات المالية.

الخرطوم(أخبار الخليج 365)