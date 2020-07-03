المباحث الفيدرالية تضبط عدد (40500) لتر وقود بضاحية بري

تمكنت المباحث الفيدرالية بالتنسيق مع لجان الخدمات والتغيير بمنطقة بري من انهاء مغامرات عدد 8 متهمين وتضبط بحوزتهم تانكر جازولين وتتخذ إجراءات قانونية في مواجهتهم بدائرة الإختصاص.

وقال العميد شرطة حقوقي أمين سعيد مدير إدارة المباحث الفيدرالية في تصريح صحفي ان هذا الإنجاز يأتي ضمن خطط الادارة الراتبة للقضاء على المظاهر السالبة المتمثلة في التلاعب بالسلع الاستراتيجية، حيث توفرت معلومات لادارته عن وجود متهمين يقومون بتفريغ حمولة تانكر وقود بأحد الأماكن المهجورة جوار معرض الخرطوم الدولي فتم علي الفور تكليف فريق ميداني لتأكيد المعلومة وضبط الجناة بقيادة ضابط، وبعد المتابعة الميدانية اللصيقة داهم الفريق الميداني الموقع أثناء عملية تفريغ حمولة المركبة وتم تطويق المتهمين والسيطرة عليهم وبحوزتهم تانكر وقود سعة 40500 لتر وعدد 7 براميل معبأة وأربعة اخرى فارغة وعدد11جركانة معبأة وتوقيف عدد 8 متهمين وتم اقتيادهم لقسم الشرطة ومباشرة التحريات واتخاذ إجراءات بلاغ تحت المواد 3/57/101/74 من قانون الطوارئ بقسم شرطة بري .

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وأضاف العميد أمين ان هذا الإنجاز وجد حظة من الترحيب والمباركة علي المستويين الرسمي والشعبي حيث زار الادارة الأستاذ/ حاتم قطان مستشار دولة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك والذي ثمن مجهودات وانجازات المباحث بجانب ارتياح واشادة لجان الخدمات والتغيير بالمنطقة .

وبحسب سونا، أكد العميد أمين ان ادارته ماضية في تطبيق القانون بكل صرامة واحترافية بهدف القضاء علي المهربين المتلاعبين بقوت المواطن، وكشف جميع الجرائم والمهددات التي تعكر الأمن والسلامة العامة مشيدا بتعاون مواطني ولجان منطقة بري في حفظ الأمن ومحاربة الجريمة.

الخرطوم(أخبار الخليج 365)