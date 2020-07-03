تخفيض كبير في تذاكر الطيران للعالقين القادمين من الخارج

التاريخ: 03-يوليو-2020
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قال مصدر مطلع من مبادرة رجال الأعمال السودانيين لإعادة العالقين بالخارج أنها قد أقرّت اليوم الجمعة اتفاق مع عدد من خطوط الطيران الوطنية والدولية لتخفيض كبير في اسعار تذاكر العودة لكل السودانين العالقين بالخارج بجميع الدول، على
وبحسب صحيفة السوداني، يتم الإعلان رسمياً عن الخبر خلال 24ساعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي والموقع الرسمي للمبادرة وكانت المبادرة قد دعت العالقين الي متابعة مكاتب خطوط الطيران للحجز لتكملة إجراءات السفر ومعرفة التخفيضات الكبيرة التي طرئت علي التزاكر نسبة الظروف التي يعلمها الجميع .
الجدير بالذكر أنّ مبادرة رجال الاعمال السودانين إستطاعت إعادة أكثر من 6000آلاف من السودانين العالقين بالخارج وكسر العزلة التي فرضها فايروس كوفيد 19على السودانيين خارج الوطن في عدد من الدول حول العام أكثرهم في دول عربية شقيقة مثل مصر والسعودية والإمارات بالإضافة إلي دول أخري مثل الهند وماليزيا وغيرها.
الخرطوم(أخبار الخليج 365)
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