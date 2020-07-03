صورة أمير قطر وأردوغان ورئيس الإستخبارات التركية في الدوحة تثير تفاعلاً .. ومغرّد يكشف السرّ

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أثارت صورة تداولها رواد مواقع التواصل الاجتماعي لأمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، مع رئيس جهاز الاستخبارات التركي هاكان فيدان تفاعلاً واسعاً بين النشطاء، وذلك خلال زيارة الرئيس التركي للدوحة أمس الخميس.

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع الصورة التي التقطت لهما مع الرئيس التركي، مبدين إعجابهم بشخصية أمير قطر تميم بن حمد القيادية، لافتين إلى أن الصورة تعبر عن أهمية التعاون بين البلدين وعمق العلاقات بينهما.

وكتب المغرّد التركي (آكار هاكان): “إجتماع ثلاثي بين الرئيس التركي و الأمير القطري و رئيس الإستخبارات التركي ( الذي يتكلم اللغة العربية بطلاقة ) و كلمة السر ليبيا”.

بدورها، رصدت “وطن” عدداً من ردود أفعال رواد مواقع التواصل الاجتماعي.