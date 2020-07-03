ناشط يمني يكشف قراراً سعودياً خطيراً يخصّ قيادات التجمع اليمني للإصلاح

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: كشف الناشط اليمني البارز عبدالله محمد الإبي عن منع السعودية قيادات التجمع اليمني للإصلاح من مغادرة المملكة.

وأشار “الإبي” في تغريدةٍ نشرها بحسابه الرسميّ في “تويتر” أنّ تلك القيادات باتت على وشك الاعتقال والسجن.

وأضاف في تغريدة أخرى: “بدأت الصحف الرسمية السعودية تشيطن وتروج المبررات التي سيعقبها اعتقال قادة الإصلاح”.

وفي السياق، تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع ما كشفه الناشط اليمني، مؤكدين أن السعودية تسعى لإشعال فتيل الحرب مجدداً في اليمن، الأمر الذي يظهر عمق الخلاف مع الإمارات بشأن الملف اليمني.

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