شكاوى من الري والوقود بالجزيرة

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

أكد ممثل المزارعين بمشروع الجزيرة والمناقل عثمان إبراهيم أن الزراعة بالمشروع بدأت في الجنائن فقط بنسبة 5% من المزارعين المستطيعين، عازياً تأخر العملية الزراعية لارتفاع مدخلات الإنتاج، وقال لـ (السوداني) إن المزارعين يتطلعون لبدء تسليم البنك الزراعي لسماد الداب والذي تأخر كثيراً مما أسهم في تأخير الزراعة مؤكداً أن التحضير بلغ مراحل متقدمة ببعض الأقسام وهي عملية التنعيم وفي انتظار نثر سماد الداب وبعده السراب و الزراعة. وأضاف هذا التأخير يجعل المزارعين يتزاحمون في الري والذي يقومون به في وقت واحد مما يتسبب في هدر المياه الآن بالمصارف دون الاستفادة منها.

وأكد المزارع بمشروع الجزيرة والمناقل أحمد الطيب تأخر الموسم الزراعي باامشروع وضعف نسبة التحضير، مؤكداً انقطاع المياه عن القنوات الرئيسية بسبب عدم فتح ترعتي مشروع الجزيره من خزان سنار، وقال لـ (السوداني) إن الوضع بالمشروع خطير خاصة في أقسام وادي شعير مكتب الكتير، منوهاً إلى عدم زراعة فدان واحد حتى الآن بسبب انعدام الوقود ومياه الري، مؤكداً صعوبة حل مشكلات الموسم لأن الزراعة مواقيت.