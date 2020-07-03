الصناعة: قرار السماح بالخبز التجاري لتخفيف الضغط على “المدعوم”

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : أوضحت وزارة الصناعة والتجارة بولاية الخرطوم، أن القرار الذى اصدره والى الولاية بخصوص السماح للمخابز للعمل بنظام الخبز التجارى، يستهدف تخفيف الضغط على المخابز التى تعمل فى نظام الخبز المدعوم للمواطنين.

وأكدت الوزارة، بحسب بيان صحفي لاعلام حكومة الولاية، حرص الحكومة بكافة مستوياتها على مواصلة جهودها فى توفير الخبز المدعوم للمواطنين والسعى للتوسع فى تقديم الخبز المدعوم للمواطنين.

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