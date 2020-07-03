وزير الدفاع الإيراني يهدد أمريكا: نرصد كل أنشطتكم وسنهزمكم هذه المرة

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: قال وزير الدفاع الإيراني أمير حاتمي، إن القوات المسلحة ترصد النشاطات الأمريكية المناهضة لبلاده على مختلف الصعد السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

وأشار حاتمي، في تصريح أدلى به خلال زيارته لمنزل وزير الدفاع الأسبق اللواء موسى نامجو، إلى أن النشاطات الأمريكية المناهضة لإيران على مختلف الصعد السياسية والاقتصادية والاجتماعية تستهدف كسر مقاومة الشعب وزعزعة الأمن في البلاد، لكن الأمريكيين سيمنون بالهزيمة على يد الشعب الإيراني هذه المرة، كما حصل في المرات السابقة، وفق قوله.

وأكد أن “القوات المسلحة الإيرانية تعمل وفق توجيهات قائد الثورة الإمام خامنئي في تعزيز اقتدارها والدفاع عن الشعب والبلاد وترصد بوعي جميع نشاطات الأعداء اليائسة وترد عليها بحزم” بحسب وكالة مهر. المادة السابقة أردوغان: وزير دفاعنا في ليبيا لمواصلة التعاون وتنسيق أوثق المقالة القادمة الصناعة: قرار السماح بالخبز التجاري لتخفيف الضغط على “المدعوم”

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