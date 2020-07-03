دولة عربية تقر استخدام الدواء الأول عالميا لعلاج المصابين بوباء كورونا

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والبيئة العراقية، سيف البدر، في تصريح خاص لمراسلة “سبوتنيك”، اليوم الجمعة، إقرار عقار أفيفافير الروسي للاستخدام تجريبيا للعراقيين المصابين بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض كوفيد 19.

وأضاف البدر، أن العراق أقر رسميا عقار “أفيفافير” الروسي للاستخدام تجريبيا في علاج المصابين بفيروس كورونا في العراق، منوها إلى أن المُقر هو الاسم العلمي وليس التجاري.

ولفت البدر، إلى أن العراق ليس لديه مشكلة توريد العلاج المذكور سواء من داخل البلاد، وخارجها، من معمل حكومي أو أهلي، مشيرا إلى أن التفاصيل الخاصة بالتوريد عائدة لوزارة الصحة والبيئة العراقية.

وأكد، أن وزارة الصحة ترحب بأي جهة تورد العقار إلى العراق حسب الضوابط العالمية للدولة المعتمدة بالتصنيع، والمواد الأولية، ونجاح الاختبار.

وينوه البدر، حتى الآن كما هو معلوم لا يوجد لقاح أو علاج لفيروس كورونا، في كل العالم حتى في روسيا هو علاج تجريبي.

وأكمل البدر بقوله: إن ما يعلن في العالم من التوصل إلى علاجات ولقاحات، لازالت تجارب نتائجها متفاوتة من ضمنها روسيا التي حققت نتائج ايجابية حتى الآن بعقار أفيفافير الذي نصح للبدء بتجربته، وندرس النتائج ونأمل أن يثبت جدارته وفاعليته”.

وأخبرنا متحدث وزارة الصحة والبيئة العراقية، في ختام حديثه حول سيطرة البلاد على تفشي الجائحة، قائلا: “من الصعوبة ان نعطي تكهنا وبائيا، لأن فيروس كورونا مستجد، لكن الأمل معقود وجهود الوزارة مستنفرة، وفي الفترة القادمة نأمل أن نتمكن من النجاح في مواجهة هذه الجائحة والتغلب عليها.

وفي وقت سابق، يوم السبت 20 يونيو الماضي، أكد متحدث الصحة العراقية، في تصريح لمراسلتنا، أن أحد المعامل الأهلية في القطاع الخاص لتصنيع الأدوية بدأت بتصنيع العلاج الروسي، وهو مضاد فيروسي، ملمحا إلى أن تطبيق الدواء للمرضى المصابين بفيروس كورونا سيكون تحت إشراف دائرة الأمور الفنية والصحة العامة، ولا يوجد إجراء علاجي يستحدث إلا بعد الموافقات اللازمة.

وأفاد البدر، حينها، أن موعد توفر العلاج، واستخدامه للمصابين بفيروس كورونا، بعد أسبوع أو أكثر، وهو مجاني في كل المستشفيات الحكومية.

وتواصل الكوادر الطبية، أو ما يطلق عليها “الجيش الأبيض” عملها على مدار يومي دون توقف، لمحاربة الوباء وإنقاذ المصابين، منذ تفشي الوباء في البلاد منذ شهر مارس/آذار الماضي، وحتى الآن.