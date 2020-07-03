ارتفاع جنوني لسعر لتر الجازولين في السوق السوداء وتوقعات بإعلان قرارات جريئة في السودان الاسبوع القادم

يواجه السودان أزمة حادة في المحروقات حيث تصطف المركبات أمام المحطات بشكل لافت في العاصمة الخرطوم، وكذلك الأزمة بصورة أكبر في الولايات السودانية.

ويعيش السودان أزمة طاحنة، اثر تفاقم الاوضاع المعيشية بسبب الأزمة الإقتصادية الخانقة وتمثلت في ندرة الخبز المدعوم في معظم الولايات السودانية، وإرتفاع جنوني في أسعار السلع الإستهلاكية، وكذلك إنقطاع الكهرباء لساعات طويلة ونقص في إمدادات الوقود، بالإضافة لتهالك وسائل حركة المواصلات العامة في مختلف المدن السودانية، وتدهور غير مسبوق في الخدمات الصحية ونقص الدواء.

ويشعر الشارع السوداني بقلق ومخاوف بعد توقعات بإقدام الحكومة الانتقالية على إجراء جراحة مؤلمة لمعالجة الأزمات الإقتصادية تتمثل في رفع الدعم عن المحروقات والخبز ويرى مراقبون أن حكومة حمدوك تقع الآن تحت سطوة صندوق النقد الدولي والجهات المقرضة وأنها لا تملك بدائل أخرى لإنقاذ الأوضاع المتردية الموروثة من نظام الحكم السابق.

وبحسب تجارب سابقة في السودان، رفع الدعم عن الوقود يؤدي إلى رفع سعر معظم السلع، لأن مقدم الخدمة يقوم بتحميل الزيادات على السلع والخدمات نظرا لزيادة مصاريف النقل نتيجة رفع أسعار المحروقات.

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وتعاني الخرطوم أزمة طاحنة في المواصلات العامة ويتوقع مراقبون إستقخالها مع رفع الحظر الصحي بسبب كورونا حيث تعود الحياة لطبيعتها تدريجياً إعتبارا من يوم 8 يوليو 2020 بحسب توجيهات لجنة الطوارئ الصحية في السودان.

وكتب الناشط سيف ابراهيم على فيسبوك (الان لا يتوفر الجازلين غير في السوق الاسود ..سعر البرميل يتراوح مابين 15 – 20 الف جنيه .. وسعره اذا تم رفع الدعم يتراوح سعرة مابين 13-15 الف جنيه ..اذا كانت الحكومة قادرة علي توفيرة طوال العام وقادرة علي المحافظة علي سعر صرف الدولار مقابل الجنية وقادرة علي مراقبة الاسواق فعليها رفع الدعم اليوم قبل غدا . . ولكن خلاف ذلك ستكون كارثة علي المواطن السوداني ولن يستطيع اي شخص علي الوفاء بإلتزاماته الاسرية)،وبحسب السوق السوداء يتراوح سعر لتر الجازولين بين 85 جنيهاً الى 115 جنيهاً.

ومن المتوقع بحسب مراقبين صدور قرارات جريئة من الحكومة السودانية الأسبوع القادم تتمثل في رفع الدعم عن المحروقات وترشيد دعم الخبز عبر التوسع في توفير الخبز التجاري الغير مدعوم، فيما سيتم رفع الدعم عن الكهرباء مع بداية شهر أغسطس القادم.

وبحسب مراقب إقتصادي توقع أن يكون سعر لتر البنزين في الخرطوم 60 جنيها بدلاً عن السعر الجاري 28 جنيهاً وسعر لتر الجازولين 40 جنيها بدلاً عن 23 جنيه، وسعر الخبز التجاري بين 5 ل 8 جنيهات للقطعة حسب الوزن.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)