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الجمعة 3 يوليه 2020
أعرب مكتب تنسيق الشئون الإنسانية في السودان "أوتشا"، عن مخاوفه بشأن الخدمات الصحية المقدمة إلى 55 ألف شخص في منطقة الطويلة بشمال دارفور (غرب السودان)، حيث إن مرفقًا صحيًا في المنطقة يقدم خدمات للمرضى يواجه نقصًا في التمويل.
وذكر مكتب "أوتشا" بالسودان، أنه بعد 13 عامًا من العمل، غادرت آخر منظمة طبية إنسانية مدينة الطويلة، وبينما يوجد شريك مهتم بتولي الرعاية الصحية، لا يوجد تمويل متاح.
وأشار إلى أن 55 ألفًا تلقوا رعاية صحية في المرفق العام الماضي، بلغ عدد مستجمعات المرفق الصحي حوالي 55000 شخص خلال العام الماضي، موضحًا أنه وفقًا للربع الرابع من تقرير نظام مراقبة توفر الموارد الصحيةلعام 2019، هناك 46 مرفقًا صحيًا في محلية الطويلة، يعمل منها 22 مرفقًا صحيًا فقط، بقدرات منخفضة.
وقدر البيان عدد من يحتاجون إلى المساعدة الإنسانية طوال عام 2020، في منطقة الطويلة بنحو 107 آلاف شخص.
كانت هذه تفاصيل خبر مكتب "أوتشا" بالسودان يُبدى مخاوف بشأن الخدمات الصحية بالمنطقة الطويلة بدارفور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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