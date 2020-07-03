استئناف مفاوضات سد النهضة وحمدوك يتلقى رسالة من رئيس جنوب أفريقيا

استؤنفت بعد ظهر اليوم، المفاوضات الخاصة بسد النهضة بين مصر واثيوبيا والسودان تحت اشراف الوساطة الافريقية برئاسة جنوب افريقيا التى تتولى رئاسة الدورة الحالية للاتحاد الافريقى .

وطبقاً لبيان صحفي،لوزارة الري والموارد المائية،بحسب صحيفة السوداني فإن رئيس الحكومة د. عبدالله حمدوك، تلقى رسالة من رئيس جنوب افريقيا سيريل رامافوزا، أكد خلالها أن أن الاجتماع الإستثنائى لمجلس الإتحاد الأفريقى قد التزم بالتوصل لحل متوافق عليه فى الإطار الأفريقى

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واستنادا على إعلان المبادئى الذى تم التوقيع عليه بين السودان مصر واثيوبيا وأكد رامافوزا، أن مساهمة د.حمدوك فى الاجتماع عبرت عن إلتزام السودان بالتوصل لحل سلمى متوافق عليه بين الاطراف وأعرب عن تقديره لامتناع السودان عن إتخاذ اية إجراءات او الإدلاء بتصريحات من شأنها تعكير الاجواء والتأثير سلبا على المفاوضات .

وامتدح رئيس جنوب أفريقيا الدور البناء الذي اطلع به د. عبدالله حمدوك بشأن قضية “سد النهضة”وكان الامين العام للامم المتحدة انتونيو غوتيرش قد أكد فى لقاء سابق بالمجموعة العربية فى الامم المتحدة ان نقطة الارتكاز فى الحل المرتقب هى موقف السودان وأشاد بمسودة الإتفاق التى أعدها السودان وإعتبرها الإطار الافضل للتفاوض للوصول لحل لأزمة تشغيل سد النهضة.

الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )