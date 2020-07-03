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الحكومة تعتذر للمعتصمين فى نيرتتي وترسل وفد للمنطقة خلال ساعات

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الحكومة تعتذر للمعتصمين فى نيرتتي وترسل وفد للمنطقة خلال ساعات

عبرت الحكومة الانتقالية  امس عن كامل تضامنها مع المعتصمين في نيرتتي واكدت ان رسالتهم وصلت وان وفدا من الحكومة في طريقه من الخرطوم الى نيرتتي خلال (48)ساعة.

 ووصف الناطق الرسمي باسم الحكومة الانتقالية ووزير الاعلام فيصل محمد صالح  في تصريح المطالب التي تقدم بها المعتصمون في نيرتتي بانها عادلة ومستحقة تدرس فيها الحكومة الان.

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 واعلن وفق ( سونا ) عن توجه وفد حكومي الى نيرتتي خلال يومين ليلتقي بالجماهير ويسمع منها بشكل مباشر وتسمع منه كذلك. واكد  في تصريح نقله (راديو دبنقا) ان الوفد المتوجه الى نيرتتي يحمل معه اجابات لكل الاسئلة التي تدور في ذهن المواطن.

 وتقدم وزير الاعلام والناطق الرسمي باسم الحكومة باعتذار للجماهير في نيرتتي  عن التأخر في الوصول للمواطنين  والاستجابة لمطالبهم العادلة واضاف قائلا (رسالتنا التي نحملها الى نرتتي تقول لمواطن نيرتتي صوتكم مسموع ووصل ).

 الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )

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