عاجل.. وصول الدفعة الاولى من العالقين بالهند لمطار الخرطوم

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الجمعة 3 يوليه 2020
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متابعات - اخبار الخليج 365
وصلت البلاد الدفعة الاولى من السودانيين العالقين بالهند والبالغ عددهم (134) شخص من جملة (800) سيتوالى حضورهم تباعا في الأيام القادمة .
وقال المدير المناوب بمطار الخرطوم اسعد على جبير، إنهم يقدمون إجراءات الحجر الصحى متكاملة بمطار الخرطوم لافتا إلى أنهم تحت رهن إشارة الجيش الابيض.
وأكد رئيس الاتحاد العام لاصحاب العمل السوداني والمنصة السودانية لمكافحة كورونا المهندس هاشم صلاح مطر بحسب (سونا) بأن جميع القادمين تم فحصهم من كورونا قبل (48) ساعة ونتيجتهم سلبية وبصحة جيدة مقدما شكره للاسهامات الكبيرة التى قدمت لنجاح هذا المشروع. وقال الرئيس التنفيذي لشركة بدر للطيران المهندس محمد ابوشعيرة أن ما تقوم به الشركة يقع تحت المسئولية الاجتماعية لافتا الى ان الشركة استقبلت العالقين من الهند لهذه الرحلة معلنا توالى الرحلات في الأيام القادمة.
من جانبه قال منسق عودة العالقين بالهند خالد الطيب مصطفى إن التواصل تم مع شركة شركة فلاى دبى والتى قدمت أسعار التذاكر والركاب وتم الالتزام من أصحاب العمل بدعم مبلغ (15) الف دولار لتكملة النواقص ومساعدة المتعففين.
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