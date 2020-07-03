بيان من لجنة تسير نقابة البنك الزراعى حول الهيكلة

اصدرت لجنة تسيير نقابة العاملين بالبنك الزراعي السوداني بياناً بخصوص هيكلة البنك جاء فيه ( طالعنا تصريح اللجنة الاقتصادية العليا الخاصة بهيكلة البنك الزراعي والذي اثار علامات استفهام كبيرة بين العاملين حول مدلول الهيكلة المراد من قبل اللجنة الاقتصادية لما لهذا المصطلح من ارتباط مفاهيمي بتقليص العمالة وتشريد العاملين تحت دعاوى الهيكلة واعادة الهيكلة

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ونحن فى بداية الموسم الزراعي الصيفى نؤكد للادارة العليا للبنك واللجنة الاقتصادية وكل شركاء الانتاج الاستعداد الكامل للعاملين بالبنك لانجاح الموسم الزراعي الصيفى بكل تفاني ونكران ذات رغم الظروف الصحية الاستثنائية التى فرضتها جائحة كورونا على البشرية ونلفت نظرهم الى ان مثل هذه التصريحات المبهمة التى تمس البنك الزراعي السوداني تؤثر سلبا على العاملين وشركاء الانتاج وان اي قرارات تخص البنك الزراعي السوداني يجب ان تستصحب رؤى وافكار العاملين وممثليهم بلجنة التسيير بالنقاش المستفيض والدراسة المتأنية سيما والبلاد تمر بفترة انتقالية نتجت عن ثورة ديسمبر العملاقة تحت شعار سلام حرية والعدالة .

واعلنت اللجنة وفق (سونا) ترحيبها بأى قرارات تحسن من قدرة البنك الزراعي للقيام بدوره كاملا من رفع راس المال البنك وزيادة رقعة انتشاره وتمكين البنك من استيراد الاليات والمدخلات الزراعية مباشرة دون وسيط ،كما نطالب بتفعيل لجنة التفكيك وازالة التمكين بالبنك ونحذر من اي اتجاه للمساس بالعاملين وحقوقهم وعدم تكرار تجارب النظام البائد فى الفصل والتشريد الا لمن يطالهم قانون التفكيك وازالة التمكين ونطالب اللجنة الاقتصادية العليا بالجلوس مع العاملين بالبنك الزراعي السوداني عبر ممثليهم فى لجنة التسيير لاستصحاب رؤاهم ودراسة الامكانيات والمعوقات للنهوض بالانتاج الزراعي بالبلاد وحفظ امنها الاقتصادي .

واكدت اللجنة وقوفها الى جانب العاملين فى كل الظروف والاحوال والتواصل مع اللجنة الاقتصادية العليا وكل الاطراف ذات الصلة فى حكومة الثورة لرسم الطريق الى مرافى الحرية والعدالة والعيش الكريم .

الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )