عاجل.. قوى الحرية تكون لجنة لإدارة ولاية البحر الأحمر لهذا السبب

الجمعة 3 يوليه 2020

كتب متابعات - اخبار الخليج 365

كونت تنسيقية قوى الحرية والتغيير بولاية البحر الأحمر لجنة لإدارة الولاية وإدارة الأزمة عقب تقديم والي ولاية البحر الأحمر المكلف اللواء حافظ التاج مكي باستقالته.



وعقدت قوى الحرية اجتماعات مع أمين عام الحكومة المكلف، مشيرًة إلى أن إلى خطوة استقالة والي البحر الأحمر المكلف هي خطوة استباقية لترتيبات تتم في إطار الإصلاح المؤسسي الثوري.

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وبحسب بيان للتنسيقية يأتي تكوين اللجنة سدّا لما يمكن أن يخلفه الفراغ الناتج من الاستقالة وأهمية الولاية الاقتصادية.

وطالبت رئاسة الوزراء بالتعجيل بتعيين الوالي المدني.

وفي الأول من يوليو دفع الوالي باستقالته لرئيس الوزراء عبد الله حمدوك.

مشيرًا في خطاب الاستقالة إلى أنها تأتي نزولًا لرغبة شباب الثورة ومُجتمع الولاية الذي عبرت عنه المُذكرة التي استلمها “الثلاثاء” بمناسبة ذكرى الثلاثين من يونيو.