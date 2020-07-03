إطلاق سراح رئيس الجبهة الشعبية المتحدة للتحرير والعدالة

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أعلنت الجبهة الشعبية المتحدة للتحرير والعدالة، عن إطلاق سراح رئيسها الأمين داؤود المسجون منذ مايو الماضي.

وكشف عضو هيئة الدفاع عن الأمين داؤود، مصعب محمد علي، عن صدور قرار بإلغاء حكم الأمين داؤود لعدم اختصاص المحكمة التي أصدرت القرار وإعادة محاكمته أمام المحكمة المختصة مع الإفراج عنه بالضمان العادى.

وأمرت محكمة الاسنتئناف بولاية القضارف ، بالغاء الحكم المطعون فيه، ووضع الاوراق أمام المحكمة المختصة قاضي المحكمة العامة ”دوكة“ مع إطلاق سراح المتهم بموجوب إجراءات الضمانة المعلومة.

وأشات الجبهة الشعبية في تصريح صحفي، إلي أن الجهات العدلية عالجت بعض الاختلالات التي رافقت عملية اعتقال الأمين داؤود.

وكانت محكمة القضارف شرق الخاصة، قضت بالسجن لمدة عام على الأمين داؤود، لمخالفته أمر الطوارئ لدخوله الي السودان عبر المعبر البري لولاية القضارف، ونقل إلى سجن ”كوبر“ بالخرطوم.