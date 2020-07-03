إطلاق سراح رئيس الجبهة الشعبية المتحدة للتحرير والعدالة

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
أعلنت الجبهة الشعبية المتحدة للتحرير والعدالة، عن إطلاق سراح رئيسها الأمين داؤود المسجون منذ مايو الماضي.
وكشف عضو هيئة الدفاع عن الأمين داؤود، مصعب محمد علي، عن صدور قرار بإلغاء حكم الأمين داؤود لعدم اختصاص المحكمة التي أصدرت القرار وإعادة محاكمته أمام المحكمة المختصة مع الإفراج عنه بالضمان العادى.
وأمرت محكمة الاسنتئناف بولاية القضارف ، بالغاء الحكم المطعون فيه، ووضع الاوراق أمام المحكمة المختصة قاضي المحكمة العامة ”دوكة“ مع إطلاق سراح المتهم بموجوب إجراءات الضمانة المعلومة.
وأشات الجبهة الشعبية في تصريح صحفي، إلي أن الجهات العدلية عالجت بعض الاختلالات التي رافقت عملية اعتقال الأمين داؤود.
وكانت محكمة القضارف شرق الخاصة، قضت بالسجن لمدة عام على الأمين داؤود، لمخالفته أمر الطوارئ لدخوله الي السودان عبر المعبر البري لولاية القضارف، ونقل إلى سجن ”كوبر“ بالخرطوم.
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